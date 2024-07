Virá a segunda guerra civil americana?

Seica convén centrar as cuestións a respecto do atentado a Trump: 1) Estamos a falar dunha persoa que ven de sufrir un ataque seica potencialmente mortal. 2) No decurso da súa presidencia e, nomeadamente, canda o asalto ao Capitolio, sede das dúas Cámaras federais dos USA, demostrou que é o principal inimigo da convivencia democrática da Unión. 3) De funcionar a xeito o Supremo dos USA e non pertencer ao mesmo 6/9 maxistrados eleitos entre os peores por Bush e o propio Trump, éste ficaria xudicialmente vetado para optar á presidencia dos USA.

Os que acreditamos na democracia liberal condenamos sempre a violencia política, veña de onde veña. Xa que logo, compre rexeitarmos a violencia política contra Trump, malia sentirmos ben estrañados a respecto do desenvolvemento deste tentamento criminal (seica disparou un rapaz de 20 anos, branco e rexistrado no Partido Republicano), chamando a atención a respecto dun feixe de elementos ben exóticos que xa debullaremos nas vindeiras semanas.

Mais convén lembrarmos dun fenómeno violento, directamente dirixido contra do escrutinio presidencial nas eleccións do 2020, que invadiu o Capitolio (sé da Cámara de Representantes e do Senado dos USA) o 6-X do 2021 e foi directamente apoiado pola contorna de Trump, malia certos acenos de agachar a cabeza polo alemán de orixe despois daquelas datas tristeiras. Velaí a falla de respecto que Trump manifesta polas regras do xogo democráticas. Alén disto, as súas propostas electorais cara ao vindeiro5-N sobardan todos os límites da convivencia política, ameazando cidadanía, minorías, empregados públicos, investigadores científicos, avogacía e políticos.

Na Europa e mesmo na nosa Galicia coñecemos tamén desta caste de políticos do odio ou haters, que cuspen contra a lingua e cultura galegas, os dereitos das mulleres e das minorías, as liberdades das persoas e a xustiza social. Velaí a violencia social que desenvolve esta caste de persoas e a súa capacidade para xerar entre nos división cidadá.

É por iso polo que haberíamos agardar o tempo que cumpra para que as autoridades policiais do Grande Estado de Pensilvania e dos USA todos dean coas chaves da pescuda dun feito criminal tan particular. Malia que vivamos tempos que amosan máis a proximidade dunha caste (for da intensidade que for) de guerra civil americana que do trunfo do imperio da lei.