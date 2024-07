De fiesta en fiesta: del Carmen a Santiago

Cuando hace poco más de cuatro meses que se fueron las Madres Carmelitas de Santiago, conmovida, les dediqué una reseña en este mismo espacio. Los Carmelitas Contemplativos que desde entonces tomaron el relevo bien merecen otro tanto. Su presencia en Compostela, pese a no ser centenaria, ya está dejando huella.

Son jóvenes, alegres y rezadores, además de comprometidos, servidores y emprendedores. Con todas esas cualidades no es de extrañar que se hayan hecho un hueco en los corazones de los muchos que los tratan, en breve tiempo convertidos ya en sus amigos y seguidores. Su integración en la sociedad compostelana es plena y todo indica que irá en creciente escalada. Incluso suman miles de incondicionales a través de las redes sociales, desde donde se asoman para dar a conocer todo lo que hacen a lo largo de la jornada. Nunca faltan en sus fotos y grabaciones sus serenatas, pues son, también, muy musicales, hábiles en el canto, la flauta, la percusión y la guitarra.

Reciente está la fiesta del convento que ha culminado con la honra a la Virgen del Carmen o del Carmelo, la ‘stella maris’ cuyo culto desde cerca de Haifa, ciudad en medio de cruel guerra, se ha extendido por el mundo entero. No solo es la reina de los mares, sino que, surcando olas y tempestades, cruzó el océano y ya tiene un baluarte en la santa Teresa de Los Andes (1900-1920), primera chilena Carmelita Descalza canonizada en América, protectora contra la desgracia y la enfermedad, así como modelo de los jóvenes que, como ella, perseveran en oración para afianzar su vocación. Fue amazona y nadadora y luego patrona de Santiago de Chile, aun no siendo muy conocida en Europa.

Nuestros Carmelitas no han llegado en barca ni patera. Pese a sus pocos años no son MENAS, pero han sido recibidos como si lo fueran. Ellos, a su vez, se han volcado con sus ‘hermanos’ más cercanos, y a todos premian con su cálida acogida, su sonrisa, sello propio y sugerente forma de entender la vida. Célebre son ya sus múltiples actividades religiosas, y también sus ágapes y su torta colombiana, suprema, deliciosa.

De todo lo dicho bien puede deducirse que son gente solidaria, rara virtud que genera controversia y discordia, cuando, en realidad, debería ser sinónimo de concordia, en una sociedad tan individualista y partidista. La coherencia lleva a una necesaria convivencia, sin eufemismos ni equívocas etiquetas como a veces algunos nos la venden. Personas de una pieza, con conciencia, alejadas de prescindible chauvinismo y dudoso patriotismo.

Escuchando y viendo la performance de la banda “Stella Maris” quedé petrificada. Ni apóstoles del pop cristiano ni nada que se le parezca. No les doy cancha. Una burla a la razón. Hay otros ‘stella maris’ de difícil elección. Uno de los más conocidos es el de Giovanni Pierlugi da Palestrina, (ca. 1525-1594), compositor que pasó desapercibido en el 430 aniversario de su defunción. Con la versión del grupo ‘The Sixteen’, que sí son santos de mi devoción, me deleito con fruición. Creo que mi amigo Vicente compartirá igual opinión. Por lo que me consta, adora al músico italiano, autor de la “Missae Papae Marcelli”, todo un icono de la polifonía más brillante y mejor elaborada, admirada por todos los más afamados compositores.

Pienso en los cantos marianos del Carmelo compostelano, sin hacer comparaciones con los del Vaticano, ni con el “Ave maris stella” a 5 voces (1589) del ‘salvador de la música de iglesia’, excelentemente interpretado por el coro británico citado. Una joya musical que comparto con ustedes, junto al libro “De Compostela a Los Andes. Santiago vive” (2024) de Olaya Sanfuentes. Así les dejo hasta la víspera del ‘Apóstolo’, próximo gran festejo.