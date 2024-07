As pedras de Compostela

Vendo como se desenvolve, na prensa, non na realidade diaria, a actuación municipal compostelá, vista polo seu crítico partidario -na teoría teórica- o grupo municipal do PP, dan ganas de chamar a orde da seriedade para non contemplar o espectáculo de comedia. A última retesía é a conta de que o Concello santiagués adoptou a decisión -sabia ao meu entender- de non gastar un peso do orzamento municipal para cebar e recebar a histeria futboleira do domingo pasado. Ese negocio xa ten bastante, suficiente, e mesmo sobrada, atención mediática, orzamentaria e privada cunha especie de omnipresenza, para que, por riba, algúns cidadáns que sofremos ese esmagamento do citado espectáculo, debamos colaborar cun gasto extra de sobre-representación.

O argumento de que iso se fai en todas partes -ou en case todas- é tan infantil como ”todos os nenos fuman, eu tamén”. Vai ser preciso que se revisen unha a unha as ideas que compoñen a execución dun programa para goberno da cidade que foi difundido en campaña e que se foi debullando desde a oposición ao longo de varios anos. A coherencia con ese labor na oposición e co desenvolvemento do programa semella que pasa por riba do teito político de quen se opón, por se opoñer, independentemente da razón ou razóns que asistan aos gobernantes actuais. Teño por certo que, portas adentro do Concello, escoitáronse os suficientes argumentos a respeito das bases e causas da adopción das medidas que se foron tomando, que non se han corresponder con esa imaxe que se intenta transmitir de obrar á contra de todo do que precisa a cidade. É imposíbel concordar con alguén que non atopa nada ao xeito na actuación municipal, mesmo por razóns estatísticas: é tan difícil estar completamente de acordo en todo que disentir e desexar anular todo o realizado e proposto. É imposíbel facer todo mal. Quen así argumenta mina a súa propria credibilidade por esa simples razón de probabilidade. No caso do uso das prazas da cidade. Unha delas o Obradoiro. Praza formosísima, nobre, brillante en arquitectura e en vida, gardadora do latexo dunha cidade cando non era máis que un santuario dominado polo señorío da catedral con burgueses en contra, con relixiosos enfrontados, con raíñas paseadas, con carros e carretas, ou co gando de a pé marcando as súas pedras e con sinais do paso do tempo, submetida por tanto á necesidade periódica de mantemento e reparación.

O Obradoiro sostivo todo o que foi vivo na cidade, mesmo as montaxes dos cualificados coma perigosos lumes do apóstolo, e agora imos tremer un pouco máis do normal por un concerto máis ou menos dunhas orquestras máis ou menos interesantes? Ou existe tal transmutación do conceito uso urbano das prazas que despois de botar os turistas facendo picnic ou invadindo o espazo habitábel hai que preservar o seu uso para actos marcadamente solemnes? A presenza habitual dos composteláns e visitantes pacíficos fica fóra de cadro? Teremos que preservala para cando veña o Rei de España? Ou para cando veña o Papa? De momento vaiámola usando pacificamente, porque é pública.