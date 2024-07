Frenen a los malhablados

Siendo niño, mi madre me regañaba muy seriamente si me oía hablar mal de alguien. ¡Eso no se hace! ¿Te gustaría que también hablasen mal de ti? Me decía que si unos hablábamos mal de los otros el mundo acabaría siendo un infierno de demonios enemigos. Que incluso para decir que no se está de acuerdo, porque eso sí que no debe callarse nunca, debía hacerse con el debido respeto, y cuanto más grande fuera la discrepancia, más todavía.

¿Quién me iba a decir que muchos años después de recibir aquellas enseñanzas iba a recordarlas con amargura? No porque entonces me amargase recibirlas ni recordarlas ahora, sino por ser testigo de cómo de un tiempo a esta parte se extiende corrosión sobre la convivencia, con maledicencia, con ánimo, no de señalar la discrepancia que pueda haber, sino nada más que de injuriar descalificativamente al adversario.

Cuando, además, los malhablados salen a la calle cada mañana, cualesquiera que sean los temas que habría que tratar y no se tratan, señalando un solo punto en la diana, reiterado, cada día, a cada hora, de culpabilización degradante del adversario, como una obsesión, me hacen sentir incómodo y necesitado de resistir la tentación de alzar también yo la voz del reproche con su mismo comportamiento, por contagio. Sin embargo, intento no hacerlo para no caer en el infierno de los demonios enemigos de que hablaba mi madre.

Hablo de lo que sucede en la política española, claro, ¿de qué si no? No solo es irritante, que lo es, sino también decepcionante que solo podamos saber, no lo que unos tales opinan sobre lo que hay que promover o prohibir, lo que sea, que siempre hay de todo, sino nada más que su adversario político es todo lo malo y perverso que se puede ser en esta vida.

Esta España en la que así mancha de verborrea acida la convivencia ciudadana, especialmente representada en las prácticas discursivas de sus representantes políticos, si fuese por esa gente maledicente, no podría ser un país ya no digo que feliz, que podría ser demasiado decir, sino tan sólo amable. Suerte, creo yo, que la mayoría de los españoles, por fuera de las lindes de la política, tienen un comportamiento más mutuamente respetuoso y decente.

Esos que digo malhablados creen que su victoria es equivalente a la derrota del adversario, pero no: esa sería una victoria pírrica. Así, nunca hay vencedores, solo vencidos. Todos. Y aún más los que crean que ganan algo que, además, por simples, ya merecerían un correctivo.