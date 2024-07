Dogmas en la circulación

EN LA CIRCULACIÓN de vehículos en la ciudad, como en la vida, no todo es blanco o negro, sino cualquier aspecto está lleno de matices que son muy convenientes tener en cuenta cuando se toman decisiones respecto a como mejorar nuestra vida o la circulación. Huir de dogmas es conveniente y necesario.

Veamos alguno de los dogmas. Por ejemplo consideremos la afirmación: Es mucho mejor en las cuidades, en particular en Santiago, circular en bicicleta o moto que en autobús o coche.

La afirmación tiene su lógica y está basada en que contamina menos dado que no usa combustibles fósiles o los usa en menos cantidad en el caso de las motos. También dado que ocupan menos volumen que los coches facilita el tráfico. A favor de la afirmación se argumenta que en otros países europeos, en concreto Holanda y la mayoría de los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Letonia, una gran parte de la población utiliza la bicicleta en sus desplazamientos cotidianos.

Sin embargo, no todo es a favor, sino también hay contras, alguna de ellas importante que deberían considerarse. Una de ellas y muy importante es la discriminación hacia los mayores que supone la generalización del uso de las bicicletas en detrimento del uso de otros transporte como los autobuses y los coches. No hay muchos mayores de 60 años que utilicen la bicicleta por meras razones físicas. En el caso de Santiago hay una dificultad añadida debido a la cantidad de cuestas que existen, así como el número de días de lluvia. Cuando se pone la referencia de los países nórdicos o Holanda como ejemplo de utilización de las bicicletas no se debe ignorar que en esos países prácticamente no existen cuestas. En todo Holanda solo existe un cerrito de 300 metros.

En Santiago, las últimas corporaciones municipales se han lanzado a la implantación del uso de bicicletas y motos con denuedo e ilusión. Sin embargo, no han evaluado como ha sido la respuesta a algunas de las medidas ya implantadas. Veamos dos de ellas. En el Campus Vida el ayuntamiento hace aproximadamente 8 años puso alrededor de 10 zonas para aparcar bicicletas y motos para promover el uso. El número de bicicletas aparcadas no creo que llegue a una al mes en la suma de las 10 zonas. El ayuntamiento en la avenida Juan Carlos I acotó una extensa zona, igual que en otros sitios del Ensanche, para aparcamiento gratuito de motos. Muchos días se encuentra muchas plazas vacías. En estos casos, los ciudadanos se preguntan porque motos, algunas de alta cilindrada cuyo coste es superior a 40.000 eur, tienen parking gratis. Ahora durante varios meses se va a cortar una de las calles principales para poner el carril bici, con las consecuentes molestas del vecindario. Dado que la calle está en cuesta se puede apostar que su uso va a ser más bien escaso dado que como dice el dicho préstame el burro para las cuestas arriba que las de abajo yo me las subo. Evaluar las consecuencias de lo realizado es sensato para sacar conclusiones respecto a lo que se va a realizar.