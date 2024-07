NO ES PONERSE la venda antes de la herida, sino después de la herida del líder. Y además es, aseguran, la venda del triunfo. Los republicanos se apiñan en Milwaukee en torno a la nueva aparición de Trump, vencedor, a buen seguro, de la muerte, que esquivó por milímetros, o por milésimas de segundo. De eso no hay duda, y esa venda, torpemente aplicada sobre la herida (¿no había alguien con más maña?) es ya ‘trending topic’, o sea, es ya pura moda. La gorra de tractorista pierde enteros frente a las orejas vendadas de la peña, que acuden a los mítines rurales con esa señal identificativa: hay que llevarla igual, eso sí, para que sirva de amuleto, o de símbolo, o de salvoconducto hacia la presidencia de los Estados Unidos. Biden, en cambio, sólo puede mostrar los leves efectos de su tercer contagio por covid.

Se veía venir este ascenso fulgurante de Trump al mundo de los héroes americanos: el atentado, todavía brumoso y enigmático, con las fallas de seguridad más que evidentes, explica el peligro para la convivencia pacífica en un país con más armas que habitantes, como decíamos ayer. Pero esa foto y esa oreja pasarán a la historia. Lo que sorprende, en efecto, es la inmediatez con la que toda la tragedia amasada en aquel mitin, el vuelo de las balas y la muerte que llegaba desde los tejados, se convirtió en material puramente televisivo, en un producto mediático, y así fue aceptado por la audiencia.

Que ahora muchos de los seguidores de Trump se identifiquen con el emplasto ‘fake’ en la oreja puede tener su gracia, pero, en el fondo, ofrece ese lado pueril que rezuman algunas sociedades contemporáneas. Con cierto aire trascendente, los seguidores vendados se igualan al jefe, aunque sea una igualación para la galería. Llevamos la marca de la herida, como él, podrían decir, porque esa herida identifica, como una herida luminosa, a los que ahora se sienten ungidos por el líder, mártir y héroe en una sola tarde.

Inevitablemente, creo, todo se ha convertido en material mediático de ‘prime time’, también en material electoral de primer orden, tal es la fuerza de la imagen y del mensaje. Si sus asuntos judiciales se presentaron durante meses como el resultado de una persecución sin piedad, ahora, con el viento de la justicia al parecer súbitamente a su favor, el atentado fallido y el hilo de sangre delatora, que escribe su historia sobre un rostro retador, sólo pueden encumbrar definitivamente a Trump. Dijo que no murió porque Dios no lo quiso, como se dice en el lenguaje popular. Fue su gesto, el leve movimiento del rostro, lo que le salvó in extremis, pero, en este tiempo, como en otros, no podemos permitirnos renunciar a la épica, y a la mitología, y al lenguaje de los héroes y al toque divino. Todo comprimido en segundos de oro.

Saludado por sus acólitos, que se identifican con ese espíritu de masa seguidora hasta el infinito y más allá, mediante las orejas (torpemente) vendadas, esa metáfora de la suerte o (para muchos) de la agilidad de la mano de Dios, Trump puede considerarse ahora prácticamente indestructible. A Biden le piden que se apee, y él, que también citó al Todopoderoso como el único que podría apartarlo, alude ya a lo que le digan los médicos: un escalón, al menos, por debajo. Anoche, muchos lo daban por amortizado, pero, como decimos, puede ser imprudente cambiar de caballo en medio del río. Sobre todo, si el río lleva un caudal desaforado.

Lo que produce terror no es sólo el acto violento, sino cómo de inmediato se convierte y se adapta a los moldes mediáticos y propagandísticos. Cómo todo se vierte en el crisol del lenguaje extremado, en la superstición y en la magia, como en las sociedades tribales primitivas, de las que no nos diferenciamos tanto. Ritos para la galería, explotación de la imagen (ahí, también, la alcaldesa de París bendiciendo el río Sena, como Fraga hizo un día en Palomares: ritos para el convencimiento de la multitud). Trump, mientras dure esta pátina propia de héroes y milagros, es invencible. Un día, quizás, tocará arrepentirse: no de las orejas vendadas, sino de los ojos vendados.