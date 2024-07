Civismo, antes lo llamábamos urbanidad

Las normas de convivencia pública, son de dos tipos: unas escritas, reguladas; otras, no escritas, basadas en la educación, el respeto, la cortesía.

Unas y otras son límites a la libertad individual, que marcan dónde empieza la libertad de los demás. Respetar al “otro” mejora la vida en sociedad.

Ese talante cívico se percibirá en la limpieza de calles y jardines, respeto al mobiliario urbano, uso correcto del transporte público, cómo se facilita la vida a los mayores, en la seguridad, en la evitación del estruendo, tráfico, control de las mascotas, ya se trate de sus defecaciones o por caminar sueltas; ….

Añadamos a ciclistas y conductores de patinetes. Se ha regulado su uso – carriles exclusivos de doble sentido, límite de velocidad, uso de casco, seguro, prohibición de circular por zonas peatonales y transportar cosas o personas, …-, pero el incumplimiento es habitual..

Las normas escritas obligan a todos y prevén correctivos para el incumplimiento, pero el ser humano tiende a pensar poco o nada en los otros. De ahí que, además de regular, sea imprescindible el control del cumplimiento.

Esa vigilancia, disuasoria, y punitiva si procede, a cargo de la policía local y nacional, ha disminuido notablemente en los últimos años. El resultado es el deterioro de la convivencia diaria.

Regular, sin controlar el cumplimiento, suele degenerar en desprecio a las normas.

Además de estas reglas de convivencia escritas, existen las nacidas del sentido común, básicamente, del respeto y la educación.

Agradezco y felicito a quien me cede el asiento en el transporte público y al conductor de autobús que vuelve a abrir las puertas para facilitar el acceso a una persona mayor que corre hacia la parada. Me desagradan quienes ponen los pies en los asientos de transporte, sillas de establecimientos públicos o mobiliario urbano, porque no piensan en los que llegarán después a ocupar su lugar, y nadie les llama la atención.

Los gritos y tacos estentóreos en la calle y locales públicos; arrojar al suelo restos de cigarrillos, envases, vasos, papeles…; los “artistas callejeros” que no controlan el volumen de sus actuaciones, habituales en cualquier ciudad, son también factores perturbadores.

En suma, vivir con “otros” de forma respetuosa, depende de cada uno de los individuos y de la vigilancia. Quien gobierna debe hacer cumplir las normas, vigilar, y sancionar a los rebeldes. Por otra parte, cada ciudadano, debe ser consciente del respeto obligado al espacio de los demás.

Finalmente, tal vez debería haber empezado por aquí, escuelas y familias deberían tener muy en cuenta el valor de estas elementales normas de convivencia, que facilitan la vida en sociedad: respeto y sentido de la responsabilidad por las consecuencias de nuestros actos.