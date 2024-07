La santificación de Trump

UN ATENTADO es algo abominable, pero, en el caso de Trump, es también el origen de su reciente santificación. Aunque quisiera, no podría hacer nada por evitar su nueva aureola (ese apósito funciona como símbolo del renacer), y si un día dicen que dijo que podría salir a la calle disparando y le seguirían votando, que es mucho decir, ahora sabe también que ese disparo que rozó su oreja le convierte en mártir, héroe y, ya puestos, en santo súbito. La narrativa es clara y funciona. Él, tan televisivo, sabe que nada se aparta de las reglas de la publicidad. La muerte cercana le da una vida política eterna.

Por supuesto, sabemos que un eslogan como ‘Hagamos América grande de nuevo’ no significa nada concreto, y eso es quizás lo mejor. Tiene su aquel de puerilidad (lo que mejor funciona, me temo, en estos tiempos), es emocional, y no informa sobre los datos, sobre cómo hacerlo. El presidente sabrá, claro que sí. Más ahora, renacido, aparecido y santificado. ¿Quién podría discutirle su poder taumatúrgico? ¿No es el de los viejos druidas, el de los antiguos profetas (que manejaban también sus bulos…), el de los milagreros y hechiceros de la tribu? Esa oreja trumpiana es la oreja del éxito.

Como se dice en el fútbol, Trump tiene el partido donde quería. En su terreno de juego (a menudo, embarrado). Y no sólo eso: también tiene, ¡al fin, habrá pensado!, a su partido donde quería. ¿Quién puede retar a un hombre que sobrevive al vuelo de las balas? Y, como suele hacer, ya promete el futuro. Convencido, al menos para la galería, de que su victoria le fue, de alguna forma, hurtada por los demócratas (¿acaso él, nada menos que él, era capaz de perder?), ya da a Biden por amortizado, mientras el presidente, discutido por los suyos, transita la campaña en la casa de la playa, herido por cosas menores: el covid. Trump promete, por ejemplo, la paz en el mundo. Nada de minucias, queridos. Como lo de hacer América grande otra vez, y quién sabe si mantener a toda costa la Ley de la gravedad. Estas cosas funcionan así, cuando hay viento favorable. Fin de las guerras, fin de la inmigración y mucha indiferencia con Europa (salvo que pague más y calle). Y, hala, amigos para siempre. Cabe todo en menos de medio folio.

He aquí la política en dos tardes, el pragmatismo del millonario. Y con cantera, porque, en medio de la apoteosis, ha presentado a su segundo, un tal Vance. Curioso que ahora abrace a quien fue crítico con él, pero, como se ha escrito, estas maniobras están bien calculadas. Hacerse con el voto (diría que lo tiene desde hace tiempo) de los afectados en el Medio Oeste por las reconversiones, prometer nueva riqueza (sin decir muy bien cómo) tras el desmantelamiento industrial, abominar de la globalidad y el multilateralismo, es la técnica para convencer a clases medias y obreros, señalando a la democracia como algo elitista y peligrosamente intelectual, cuando, quién puede dudarlo, Trump es el que viene del más absoluto de los elitismos. Ahora, santificado mediáticamente, resultará casi imparable. Y, como en los milagros y las apariciones, bastará con cerrar los ojos y creer.

Pero creer sin explicar demasiado (o más bien nada) es lo propio de la política emocional, populista, y es también lo que alimenta el pensamiento fanatizado. Los que creían que a Tump le bastaba tocar algo para convertirlo en oro, ahora tienen motivos para pensar que sólo con posar en él su mirada (o aplicarse un torpe apósito auricular) estarán salvados de todo mal. Eso da una fuerza propia de superhéroe, o de santo súbito para los de su parroquia, que contrasta con Biden, tan proclive al gazapo terrenal.

El atentado y la cercanía de la muerte deberían cambiar a Trump, pero seguramente eso no es posible. Debería cambiar ya su idea de las armas, su propensión a los mensajes divisivos y feroces. ¿Lo hará? No. Porque el discurso, la doctrina, va más allá de su carne mortal. No puede desmantelar el tinglado por esa aparición de la parca. Debe mantenerse en esta nueva y súbita santidad. En su nuevo papel de héroe nacional y profeta en dos tardes.