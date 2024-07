A canción ‘Pajarito voló’, comeza así: “Les voy a hacer una historia, algo que me sucedió, si hay que buscar un culpable, ese culpable soy yo. ¡Le zumba el mango!”.

Hai pouco escoiteina nunha versión magnífica, coas voces de Elíades Ochoa e Rubén Blades. Facía anos que non oía a expresión “zúmballe o mango”. Usábaa con frecuencia meu pai, que a aprendeu do seu, que estivo en Cuba algúns anos, non moitos. Desta illa que fala cantando pouco máis trouxo que algunhas destas expresións. Polo que me contou meu pai, tamén colleu prestado certo acento cubano, que, iso si, pouco lle durou.

“Zúmballe o mango” serve para expresar asombro ou indignación cando algo che desgusta. Meu avó dicíaa cando algo lle irritaba especialmente, o que lle ocorría con demasiada frecuencia, ou a min parecíamo, aínda que é certo que entón eu era un neno e, xa se sabe, aos nenos poucas cousas lles zumban o mango, porque na nenez adoitamos vivir a maior parte do tempo despreocupados e felices. Despois xa é outra cousa.

Pois ben, zúmballe o mango que veña un presidente doutro país para insultar ao noso. Máis aínda lle zumba que o faga ao recoller un premio que lle concedeu a presidenta dunha das nosas comunidades autónomas, sabendo ela, ademais, o que ía ocorrer. Ata é posible que por sabelo tivese a ocorrencia de concederlle tal recoñecemento.

Moita xente pregúntase tamén como é posible que o presidente da patronal de empresarios e outros directivos de grandes empresas do noso país se fixesen, oufanos todos, unha foto con Milei, sabendo, como sabían, que este viu a España a insultar a Pedro Sánchez.

Pero xa se sabe que o que algo quere, algo ten que pagar. Por iso a min non me sorprendeu esta foto, pero si, e moito, que aplaudan e ovacionen a Milei persoas humildes, con moitas más penas que glorias, e que teñen serios problemas, non xa para vivir, senón mesmo para sobrevivir. Non será Milei nin os gobernantes afíns quen lles resolvan a vida, precisamente.

Tamén lle zumba o mango o maleducado saúdo de Dani Carvajal a Pedro Sánchez na recepción que fixo o presidente do Goberno á selección española de fútbol despois da Eurocopa. Carvajal non só debe ser un bo profesional no campo, senón tamén fóra del, polo menos mentres estea a representar ao país a través da súa selección masculina de fútbol.

Vociferar exabruptos contra o noso presidente ou mostrarlle desprezo nun acto institucional é insultarnos a todos. A democracia permítenos decidir co voto e discrepar coa palabra, pero non deberiamos usar nin a palabra nin o xesto para insultar a quen democraticamente nos representan e menos aínda para favorecer que outros insulten a quen nos representa.

Volvendo a Milei, este di con frecuencia que ven do futuro, pode que Ayuso tamén, pero se o futuro vai ser así, zúmballe o mango!