Historia dun manuscrito

A primeira vez que dei a coñecer a existencia da obra de Sor María Pereira de Quiroga foi nun curso sobre Filosofía española do Renacemento que impartín aos estudantes sénior do Centro Asociado da UNED de Pontevedra.

Eu, abofé, non busquei este curioso manuscrito, nin sospeitaba que na cidade do Lérez se puidera ter escrito, a finais do século XVI, unha obra de tan grande fondura filosófica. Teño para min, que non son experto nesta época, que a obra de Pereira anticipa varias das formulación metafísicas que Descartes, pai da filosofía moderna, defendería case un século despois.

A súa descuberta foi cousa da Divina Providencia, ou, se o prefiren, do azar, que argalla decote o destino dos homes. Eu achegueime un sábado de finais do mes de xuño de 1986 ao convento de Santa Clara, para cumprir coa vella tradición pontevedresa de levarlle ovos á santa para casar cun día solleiro. Nin creo nin deixo de crer nestas cousas, pero respecto as tradicións, e podo asegurar que o 6 de xullo, día do meu casamento, abriu con poalla e contra o mediodía lucía o sol.

Atendeume unha monxa moi amable que me preguntou a miña profesión. Era daquela un humilde bolseiro predoutoral da Xunta de Galicia, que axiña gañaría unha bolsa de investigación do Ministerio de Educación e Ciencia. Mais tiven a arroutada de dicirlle que era “filósofo”. A monxa cravou os ollos en min e, feita un mollo de nervios, pediume que sentara uns minutos nun vetusto banco de madeira.

Aos poucos minutos chegou outra monxa, responsable da biblioteca do convento e, logo de facerme un interrogatorio completo sobre a filosofía medieval e renacentista, levoume a outra sala onde me amosou un manuscrito, bastante ben conservado, que levaba por título Meditationes de Vera Philosophia. Ela preguntoume impaciente se tiña algún valor. “Debo lelo a modo”, contestei, e así o fixen durante moitas semanas, nas que acudín ao convento de santa Clara, chegando a copiar a man boa parte do seu contido. Tiña descuberto un tesouro, algo do que estou persuadido varias décadas despois, aínda que o calei daquela.