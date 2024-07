O Día Nacional, o Día da Patria

Velai ven o 25-X, Día da Patria Galega, na tradición de 105 anos de nacionalismo ou Día Nacional de Galicia, denominación oficial da Xunta dende 1979, malia que os presidentes Feijóo e Rueda adoito o esquezan. A dupla definición, quer social, quer institucional, ven rematar na mesma idea: Galicia é unha nación.

Se somos unha nación temos dereito a decidir se partillamos o futuro con estes ou aqueles. Sería bastante desaquelado negar unha historia e moita cultura comúns con Portugal e cos demáis territorios do Estado español. E, máis ainda, negar a nosa europeidade, que non só nos ubica no mundo, senón que define o xeito de estarmos nel.

Se somos unha nación haberíamos ter dereito de partillar nas competicións deportivas internacionais coas nosas equipas galegas, dereito hoxendía vetado por moitas Federacións deportivas estatais (/comezando pola FEF). Porque Galicia podería estar presente unha Eurocopa ou un Mundial dende as súas fases clasificatorias, só a medio dunha sinxela reforma da Lei estatal do Deporte que prohibise esta caste de vetos. Cada xogador/a, por outra banda, podería escoller partillar nunha ou noutra equipa nacional, se as dúas o admiten.

Porén, matinar arredor disto non prexudica a admiración que ducias de milleiros de galegos sentimos pola equipa que artellou De la Fuente nin a nosa ledicia coa súa vitoria nesta pasada Eurocopa. Non. Esta lexítima e lóxica ledicia, por ser a equipa mellor e, ademais, a máis próxima, non quita que, sendo admirada e querida, non sexa a miña equipa nacional. Supoño que todas as persoas intelixentes ou, polo menos, de boa vontade, son quen a entendelo.

No noso país precisamos dese orgullo que os principais países do mundo adoitan sentir polo seu. Ese orgullo que explica a presenza de pequenos países como as repúblicas bálticas ou Eslovenia como membros de pleno dereito da Unión Europea. Que habería explicar na nosa Galicia un patriotismo de pontes e non de barreiras. Un sentimento nacional aberto e cidadán, lonxe do chauvinismo e das malas maneiras doutros.

No deportivo semella que non haberíamos ter menos posibilidades que Gales ou Escocia. No político que as repúblicas bálticas, Eslovenia ou Luxemburgo. Porque que se recoñeza o noso dereito a decidir non prexulga o sentido da decisión.