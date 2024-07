Sacar del olvido

Manuel Soler Palmer. Es nombre sonoro, pero ¿lo conocen ustedes de algo? Les pongo en antecedentes y después les revelo por qué quiero que salte hoy al ruedo.

Nació hace 150 años en Zaragoza y hace 70 que falleció en Madrid. Estuvo al frente de la capilla de música de la catedral de Santiago durante la friolera de 55 primaveras. Es, con diferencia, uno de los maestros que desempeñó más tiempo ese magisterio y el primero que pudo compaginarlo residiendo en Madrid, con dispensa pontificia. Su carrera está repleta de hitos -alguno veremos- aunque el que quizás debiera ser motivo de verdadero reconocimiento queda en el tintero: es el autor de la melodía del himno al apóstol “Santo Adalid” que, desde el año santo de 1920, suena al son de los inciensos y bailes del botafumeiro.

Justo cuando él nacía, en 1874, un insigne gallego se licenciaba en Medicina en la universidad compostelana: Juan Barcia Caballero (Santiago de Compostela, 1852-1926). Miembro de una saga de médicos, de raíces estradenses, fue asimismo pionero en variados campos. Se le considera precursor de la psiquiatría en esta tierra -casi autodidacta lógicamente- que ejerció esa profesión en el Hospital de Conxo, creado en 1885. Y, entre otras cosas, organizó el primer evento público en el que se usó por entero el gallego (Xogos Florais de Tui, 1891). No hubo frente que se le resistiera. Incluso tuvo facilidad para la prosa y la poesía y, como bien se sabe, a él se debe la letra del citado himno.

Esa composición puede gustar más o menos, parecer anticuada o increíblemente fresca, pero la realidad es que lleva interpretándose ininterrumpidamente más de un siglo.

No se puede dudar de la solvencia de Manuel Soler como músico. En la catedral se conserva una treintena de composiciones suyas de las que destacaría una cantata sacra que, según creo, en ninguna de sus tres versiones, se ha repuesto desde su estreno. Están fechadas todas en 1885 y llevan por título: “Pater cui Verbum” (para el Patrón de España, dedicada al arzobispo Martín de Herrera), “Quinque iam lustris viget ecce pastor” (onomástica y conmemorativa de los 25 años de pontificado de dicho prelado) y “Dios soberano, místico remedio” (igual a la anterior, con diferente letra en castellano). Una melodía que rentabilizó al máximo con solo cambiarle el texto. Lo mismo pudo haber hecho con sus himnos a Santiago de los que solo dos han quedado: el que realizó con J. Barcia y otro de 1926: “Tu pueblo fiel, Apóstol de la España”. ¿El motivo de su olvido? Quizás, en parte, no haberse integrado de pleno en Santiago, por irse a Madrid cuando en 1934 obtuvo la cátedra de música de la Escuela Normal de Magisterio de allí.

Por el contrario, Barcia Caballero se movió como pez en el agua en Compostela, siendo galeno de dos arzobispos y de casi todos los conventos de clausura de Santiago, amén de su labor en Conxo. Un bajorrelieve en la facultad de Medicina lo recuerda como ‘médico y poeta’. Prueba de esta última faceta es su poema a Rosalía Castro (a la que tuvo que conocer en vida), figura cuyo nombre en estas fechas, entre ofrendas y homenajes, junto a Santiago, nadie pasa por alto. Comienza así: “Cabe das tuas cinzas / qu’o vello mosteiro / garda baixo as bóvedas / d’o gótico tempro, / tenra Rosalía, / a rezar eu veño / e deixar un ramo, / un ramiño seco / de froles muchadas / d’o meu pensamento…”

Recuerdo ahora dos recientes iniciativas: ‘Onde habita a tolemia’, galardonado ensayo literario y ‘Mentes no labirinto’, crudo proyecto expositivo. Ambas al alcance del que quiera adentrarse en el mundo de la salud mental y a las vivencias en el Psiquiátrico compostelano, ejercicio oportuno y necesario en una sociedad poco sensible todavía a una realidad tan estigmatizada, que hay que abordar en positivo. Barcia miraría -imagino que con asombro y sonrojo- todo lo que pasó en Conxo. ¿Y Soler? Le falta, a mi parecer, un estudio y una muestra que recoja y visibilice los himnos al apóstol Santiago caídos en el olvido. No es difícil de hacer. Todo es ponerse a hacer.