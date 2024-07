Otra vez los redentores de la patria

HAN REGRESADO los redentores. Han vuelto los que, para redimir a la patria de sus pecados, se creen investidos de todos los poderes que emanan de sus propias interioridades. Socaban el orden institucional hasta donde haga falta para quitar fuerza a quien se le oponga, que quedaría obligado, en caso de querer hacerlo, a emplear sus propias armas, aunque le dé miedo, porque en este tipo de combates no hay más: la ignominia embravecida, la negación mutua de las legitimidades recíprocas o, mejor dicho, la afirmación de la propia y la negación de todas las demás.

¿Cuál es el objetivo de esta lucha perversa? Ninguno que una inteligencia limpia pueda señalar como loable: tan solo se trata de recomponer el orden social y político con arreglo a criterios exclusivos de una dotación intelectual perversa en la ni siquiera las verdades son ciertas. Todo es mentira, pero si conviene, no.

Pero no hay orden social que pueda erguirse sobre el lodo. Carecería de base firme, sin salvaguarda de derrumbamientos. Sí, sí: lo que hacen estos levantiscos es propalar no la recomposición, perdón, me desdigo, sino la demolición del referido orden social para que, en medio del caos, puedan levantar su báculo en señal de sumisión de todos los demás.

España ya ha vivido otras veces sobre quebraduras sísmicas desestabilizadoras y nunca le fue bien. Aunque no siempre fueron los provocadores los que salieron de ellas peor parados, al país siempre le han salido caras esas festividades. Pero que ahora, muy entrado ya el siglo XXI, se vuelvan a izar rememoraciones que se podían considerar definitivamente relegadas en la prospectiva de nuestra propia historia, es frustrante. Y alarmante.

Me duele en el alma esta sensación de que hay un bicho corroyendo las bases de la democracia a la que, hasta ahora, entregué mi vida. En la que enraicé todas mis esperanzas para el hoy y para el mañana. El orgullo de ser quien soy y de quien vengo siendo.

Y lo peor de todo: esta vez no está claro donde empiezan y donde terminan las trincheras de los enemigos. Se que he de luchar contra ese levantamiento, pero esta lucha no me resulta tan clara como aquella en que otrora anduve enrolado. Ellos están mejor escondidos y yo más desconcertado. Quizá sea eso, mi desconcierto, lo que merma mi fuerza para el combate. Por eso estoy asustado.