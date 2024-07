Saltando olímpicamente hacia agosto

ESTOS JUEGOS Olímpicos parisinos nos mantendrán entretenidos, con su enorme colorido, y con la reinvención del río Sena, al que Anne Hidalgo se arrojó en heroico movimiento natatorio en la que, sin duda, será una de sus acciones claves como alcaldesa franco-española. Ojalá el Sena este limpio como la patena, porque es uno de nuestros ríos de la vida y del amor, y también por Anne. Hace años empezaron con una playa, que era un sueño costero de París, como lo podría tener Madrid, tal lejos del abrazo de las olas. Ahora, de todas las mejoras que unos Juegos Olímpicos pueden traer a una ciudad (viejo sueño de Madrid, como la playa), está la recuperación de Sena, algo que, de acuerdo, cuesta trabajo creer, pero los nadadores nos dirán.

Toda la belleza de París nos afecta y nos emociona. Y un río limpio es más río, aunque culebree entre torres y rascacielos. Así que, en este salto de julio hacia agosto, que debería ser el salto hacia la nada, hacia el vacío maravilloso (necesitamos quitarnos capas de realidad, aligerar el cuerpo y el espíritu), los Juegos es todo lo que nos queda: y será difícil pasar olímpicamente de ellos, porque son ya omnipresentes. Macron y Anne, tan distintos, pero tan dirigentes ellos, quieren colgarse la verdadera medalla del verano. Y si además de limpiar las aguas del Sena se aclaran las aguas turbulentas (en realidad, turborrápidas) de la política, y no sólo de la francesa, tanto mejor.

Lo que se ha aclarado bastante es la campaña de los Estados Unidos. Coleará durante agosto, con la convención de los demócratas en Chicago, pero creo que Kamala se está asentando a gran velocidad. Uno se alegra. No ha brillado en la vicepresidencia, con un Biden protagonista (no siempre para bien, me temo), pero quizás llegue ahora su oportunidad. Hay algo a su favor: Trump parece nervioso. Aunque sus discursos son recurrentes (y bastante cansinos), el republicano tuiteó, o como se diga eso ahora, que ganar a Kamala Harris será aún más fácil que ganar a Biden. Hum… ya saben eso de ‘excusatio non petita…’. Comprendo que quiera dar ánimos a los suyos, pero es cierto que el desembarco de Kamala en la carrera electoral obliga a Trump y a sus asesores a recomponer todo el discurso electoral, porque nada de lo que estaba preparado para Biden sirve ahora. Todo es nuevo de pronto, y no hay nada que moleste más a un hiperconservador que la llegada de algo nuevo.

Kamala Harris, en efecto, parece una candidata peligrosa para Trump, difícil por muchas razones, aunque él, como suele hacer, niegue toda evidencia. Muchos creen que para Trump estos meses que faltan se convertirán en un partido ‘molto longo’, sobre todo porque su rival ya no es aquel para el que tenía la campaña preparada, con sus eslóganes y tuits habituales. Puede que endurezca aún más su discurso, lo que, en el caso de Trump, suele derivar en patinazos discursivos y otras idas de olla mitineras.

Biden, por su parte, aligerado no tanto de la púrpura como de los retos futuribles, ejercerá lo que resta de su función presidencial, en una especie de larga despedida, más ‘pato cojo’ que todos los patos cojos que en la política estadounidense han sido. Kamala, pues, tiene vía libre para poner a Trump en su sitio. Y, lo reconozca el republicano o no (Trump no suele reconocer lo que le perjudica: como la mayoría de los políticos), las elecciones se reinician y Kamala resulta para él un incordio. Mejor le iba con el viejo Joe, habrá pensado.

Así que saltemos olímpicamente hacia agosto, como quien salta al Sena renovado, zambulléndonos en todo este deporte que es, en realidad, un dulce atracón de sillón-bol. Abandonemos el peso del relato, las cuitas de la política nacional, que tampoco dan tregua (pero en agosto sí, ya lo verán). Pasemos por el aro, por los aros, contemplando de reojo, entre salto y salto, entre juego y juego, entre marca y marca, ese sprint entre Trump y Harris que, si nada cambia, nos llevará a la hojarasca del otoño. Pero, de momento, que el sol nos prive al fin de todo resentimiento, como diría Albert Camus.