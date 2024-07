Alvia: o Estado é responsábel do accidente

O grande titular da sentenza do Xulgado do Penal nº 2 de Compostela é a condena de Andrés Cortabitarte, director de Circulación da axencia ferroviaria estatal ADIF o 24.07.2013 e, xa que logo, responsábel na altura da seguranza no tránsito ferroviario. A xuiza Fernández Currás castígao canda ao maquinista de RENFE, Francisco J. Garzón, a cadansúas penas de 2,5 anos de cárcere e 4,5 anos de inhabilitación profesional por 79 delictos de homicidio imprudente e 143 de lesións imprudentes. As indemnizacións que haberán pagar as aseguradoras de RENFE e ADIF sobordan os 25 M€.

A condena do antigo executivo de ADIF contrasta co feito de ter renunciado a Fiscalía nas súas conclusións definitivas, na fin do xuizo, a manter a acusación contra Cortabitarte e co desenvolvemento durante grande parte da investigación no Xulgado de Instrución nº 3 de Compostela con só Garzón como investigado. Neste senso, a teimosia da eurodeputada galega Ana Miranda (BNG) conseguiu que a axencia ferroviaria europea (ERA) investigase o accidente, emitindo un informe no 2016 que amosaba a falla de imparcialidade das pescudas da Comisión investigadora do Ministerio de Fomento, que atribuían o cento por cento da culpa ao maquinista. Para a ERA a seguranza ferroviaria era incompatíbel coa situación creada dende a estrea da liña de velocidade alta Ourense-Santiago de Compostela, en decembro de 2011, omitindo a operatividade do sistema ERTMS nos seus últimos catro kms. Sistema que tería evitado o accidente ao detectar a omisión do maquinista ao executar a obrigada rebaixa da velocidade a 80 kms./hora antes de tracexar a curva d’A Grandeira onde o Alvia saiu da vía. Sen este informe europeo tería sido difícil acusar Cortabitarte.

Dende a perspectiva xurídica é interesante a abordaxe da avaliación das indemnizacións aos lesados e familiares dos falecidos. Aplícase en cada caso analóxicamente o baremo que rexe para os accidentes de circulación por estrada aplicábel na data do falecemento ou da estabilidade das lesións sufridas, mais incrementado nun 50% como ferramenta para atender o plus de dano moral infrinxido das resultas da gravísima neglixencia no mantemento das condicións de seguranza que as persoas viaxeiras podían lexítimamente agardar da operadora ferroviaria e dos Poderes Públicos competentes. O déficit de actualización das devanditas cantidades resólvese a medio da condena ás aseguradoras ao pagamento dos xuros legais incrementados nun 50 por cento deivindicados nos dous primeiros anos dende o accidente e ao 20 por cento anual dende o 24-07-2015 até o efectivo pagamento, consonte coa lexislación do contrato de seguro.

Mais aínda hai pendente un longo “iter” procesual: primeiro a apelación perante a Sección 6ª da Audiencia con sede en Compostela. E despois a casación perante o Supremo. E, claro, fican pendentes as responsabilidades políticas, nas que coinciden PP e PSOE; a ministra Ana Pastor e o ministro José Blanco. As responsabilidades políticas das forzas do bipartidismo dinástico que decidiron, naqueles xa afastados días da fin de xullo de 2013, que o único responsábel era o maquinista e que o prestixio internacional nos mercados do AVE español era máis importante que a pescuda da verdade material. Condición precisa, malia que non abonda, para atender ás vítimas.