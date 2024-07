Riverrun, el río que nos lleva

LA CEREMONIA fue larga y acuática, porque el agua es la vida, y el Sena es el río que nos lleva. Un río es la metáfora de la existencia y es el dulce instante del paseo al anochecer, es el lugar del amor, y, sí, también el de los vertidos industriales... Limpiar el Sena era limpiar el corazón. Era necesario para los nadadores, pero sobre todo era necesario para París y para nosotros. Un río limpio, si ello aún es posible, nos traslada al viejo sueño del agua salvadora, al sueño de las huertas y los bosques que un día circundaban las ciudades, y aún hoy lo hacen en París. Todos vamos al galope sobre río de la vida, como el caballo metálico de la otra noche. Todos queremos ser navegantes. París nos paseó sobre el cuerpo de la ciudad. Hemos surcado las aguas del gran río y volado sobre los mejores tejados del mundo.

Escucho a quienes hablan de una ceremonia deslucida por la lluvia: ¿acaso la lluvia es capaz de deslucir algo? Una visión demasiado simple de la lluvia. A París, como quizás diría Máximo Huerta, uno de sus amantes, le sienta bien la lluvia. La otra noche los colores se fundían con las gotas de agua y proporcionaban un toque hermosamente impresionista a la retransmisión.

A los franceses les gusta la ceremonia, no vamos a negarlo, esa dulce soledad del héroe que camina, o la mujer que llega a caballo para buscar la bandera olímpica en las gradas del Trocadero. La otra noche se mezclaban los equipos, en los bateaux mouches del Sena, con algunas individualidades sonoras, con el caminante de los tejados, que tenía mucho de narrativa francesa, de literatura decimonónica. Riverrun, riverrun, riverrun, pensé, como Joyce en el Liffey. Riverrun, riverrun, riverrun. La ciudad nostálgica del mar tiene su río gigantesco, que moldea el paisaje y la vida de la gente. Y tiene su isla en el corazón, una isla cercada por grandes edificios que dibujan el rostro de la historia. El mundo, tantas veces, ha pasado por allí.

Y frente a nuestra tradicional rivalidad con los que viven más allá de la dentada frontera de los Pirineos (siempre miras al vecino por encima de los setos del jardín), esta vez hubo una reunión cálida, porque París ofreció un homenaje a la diversidad que sin duda su sociedad representa. El viaje por el río Sena fue también un viaje por la historia (con reflejo plástico de los momentos terribles). No, no les faltaba una historia que contar (fueron historiadores los que prepararon el guion de este magno acontecimiento), como sin duda no nos faltaría a nosotros: somos países cargados de pasado. Aunque sé que el pasado siempre importa mucho menos que el mañana.

La grandeza de la inauguración de estos Juegos Olímpicos de París fue más allá del escenario arriesgado y alternativo, de la ciudad y su río, sobre cuyos lomos cabalga con sus moles de piedra. La grandeza estuvo en la gran mezcla, en la gran diversidad, subrayada a cada paso. No sólo por la presencia de Aya Nakamura, como decía ayer Marc Bassets en ‘El País’. Unos Juegos Olímpicos simbolizan la igualdad y la fraternidad, representan la competición en buena lid de gentes de todas partes y de todas las culturas. Esta es la Europa que amo. Esto es lo que hoy debemos amar y defender.

La otra noche París se inundó del perfume artístico, de Los Miserables, de El fantasma de la Ópera, de El jorobado de Notre Dame, de El Principito, del Louvre y la vida interior de sus cuadros, de guiños irónicos, incluso, al robo de la Gioconda en 1911, y todo narrado con la fuerza de sus autores realistas y naturalistas. Pero fue la grandeza de la diversidad la que realmente gobernó la noche. ¿Hubiera sido igual con otra Francia, con una Francia excluyente y maniquea, con la que se evitó en las últimas elecciones del 7 de julio, precipitadas por Macron? Me alegra que esta hermosísima inauguración de los Juegos Olímpicos de París haya enseñado al mundo lo que debemos ser. Fuera de mitos y de épicas caducas, es la gente plural y diversa la que importa. La que hace la historia. La que hace Europa. La que hace un país.