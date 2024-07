¡Silencio, se piensa!

Como cualquier niña o niño pequeño, los míos tampoco entendían que su madre o su padre necesitasen silencio para leer, estudiar o pensar. Su mundo, y supongo que pensaban que así habría de ser el de todos, no necesitaba jamás el silencio. Mateo, el mayor, aprendió rápido a narrar partidos de fútbol que jugaba con sus cromos de futbolistas, y era muy divertido escucharle poner voz de locutor de radio, con inflexiones frecuentes en el tono y cantando los goles hasta quedar sin aliento. Darío se inventó muchos amigos, entre los que estaban las “raspillas” y un tal “Chaqui Guan” –así lo pronunciaba él y, como todavía no sabía escribir, no sabemos realmente cómo sería escrito–. Hablaba con ellos a menudo y en voz alta, así que nos enterábamos de todo. Cuando se fueron haciendo mayores entendieron la importancia que tenía el silencio para nosotros en según qué circunstancias. Después también acabaron apreciando sus silencios.

Los estímulos afectan a nuestro cerebro y es muy difícil inhibirse de ellos. Si son lo suficientemente intensos y cambiantes, resulta imposible lograrlo. Si algo o alguien nos está interrumpiendo una y otra vez, no hay forma de hilar un razonamiento, de leer comprendiendo lo leído o de tomar según qué decisiones.

Ahora somos nosotros los que nos interrumpimos unos a otros constantemente, y no solo consentimos que nos interrumpan, sino que no hacemos nada por evitarlo. Guasaps, correos electrónicos, redes sociales, llamadas de teléfono, aunque cada vez menos, sonidos y vibraciones del reloj y del móvil… no nos dejan tiempo para pensar y el poco que tenemos acaba siendo torpedeado por un sinfín de sonidos e imágenes que llaman nuestra atención, interrumpiendo la necesaria concentración que el leer, el pensar y el escribir requieren.

Por una cosa o por otra, cada vez hay menos tiempo para el pensar sosegado. Según Cal Newport, cuyo libro ‘Slow Productivity’ se ha publicado este año, hay un déficit de pensamiento entre quienes nos dedicamos a profesiones relacionadas con el conocimiento, como ocurre con los profesores e investigadores. La burocracia se expande como el Universo, y échate a temblar si alguien dice que va a reducirla. Todo corre prisa y, en medio de la vorágine, el que no corre, vuela. A veces pienso que las herramientas informáticas y la automatización de algunas tareas servirán para que otros tengan menos trabajo, pero no los científicos, que hasta tenemos que enviar los artículos completamente maquetados a las editoriales, a las que además hacemos de revisores sin cobrar ni un céntimo por ello. Los científicos dedicamos cada vez menos tiempo a pensar, también porque a quienes son responsables de financiar la investigación parece importarles más que se actúe y se den respuestas, que el valor de los objetivos y las preguntas que han de antecederlas.

“¡Silencio, se rueda!”, es la frase que dicen los directores de cine al comenzar a rodar una nueva escena. Con ese silencio se buscará, supongo, que no se perturbe a las actrices y actores, además de evitar sonidos inoportunos en la grabación. Quizás deberíamos llevar con nosotros una claqueta de cine, de esas que se usan para sincronizar la imagen y el sonido, y decir: ¡silencio, se piensa!, al hacer sonar el “clak”. Eso sí, para no hacernos trampas al solitario, antes deberíamos poner todos los distractores en modo avión.