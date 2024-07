Europa y la justicia en España

NO HACÍA FALTA QUE EUROPA advirtiera a España sobre la “presión indebida” a los jueces que ejercen el Gobierno español y muchos de nuestros políticos, ni que explicara que sigue analizando y solicitando aclaraciones sobre la Ley de Amnistía, o que aplaudiera la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todos estos puntos que figuran en el informe anual de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en los países de la UE ya eran compartidos por la ciudadanía española, especialmente por aquellos y aquellas con un mínimo de sentido crítico. La Ley de Amnistía se concibió sin rubor, y sin consenso suficiente (como también señaló Bruselas), con el fin de ganarse la confianza y los votos de los independentistas catalanes para la formación del actual Gobierno. Porque la excusa de que serviría para favorecer la coexistencia y la convivencia con el independentismo, y de que frenaría sus aspiraciones rupturistas con España, ya se ha evidenciado carente de fundamento. Vamos conociendo ahora las nuevas prebendas que están solicitando tanto ERC como Junts, y es evidente que cuantos más beneficios se les conceden, más demandas presentan al actual Ejecutivo, fomentando así el rechazo del resto de las Comunidades, y enturbiando el ambiente de convivencia en todo el Estado; es decir, justo lo contrario de lo que se pretendía conseguir.

La renovación del CGPJ, tras cinco años sin acuerdo, fue aplaudida por la ciudadanía española. Más que el nombramiento de los nuevos vocales, se valoró el futuro sistema de elección del Consejo como un paso adelante en la despolitización del órgano de los jueces. También se aplaudió ver a los dos partidos mayoritarios llegar a un acuerdo, aunque fuera gracias a la mediación europea. Más nos hubiera gustado que, sin salir de nuestras fronteras, las dos formaciones constitucionalistas hubieran sido capaces de llegar al mismo fin. Lo cierto es que la presión sobre el poder judicial que señala Europa está llegando a unos extremos que hasta el ciudadano de a pie considera algo más que inapropiados. Llevamos semanas escuchando atónitos cómo políticos españoles señalan con el dedo, y con nombres y apellidos, a determinados jueces por el mero hecho de hacer su trabajo y dar curso a denuncias interpuestas en relación a ciertas actividades llevadas a cabo por familiares del Presidente del Gobierno. Pero ni el Presidente ni los afectados, ni su círculo más cercano, han dado explicación alguna. Es cierto que les asiste el derecho a guardar silencio, faltaría más; e incluso a no declarar ante el juez dependiendo de su condición cuando citados.

También se les debe conceder la presunción de inocencia mientras se instruye la causa; e incluso hay dudas razonables sobre si lo que la justicia está valorando es o no es punible. Otra cosa es considerar si ciertos comportamientos y actividades son apropiadas o inapropiadas en determinadas situaciones de privilegio. Con todo, siempre les quedará a los encausados la posibilidad de recurrir si el veredicto no les resulta favorable. Todo eso lo sabe la ciudadanía. Lo que no sabíamos los ciudadanos, pero llevamos tiempo comprobando atónitos, es que nuestros políticos podían ofender a los magistrados, cuestionar públicamente cada una de sus instrucciones, e incluso desviar la atención señalando al partido mayoritario de la oposición, pese a no tener éste arte ni parte en las causas abiertas. La pataleta del Ejecutivo resulta infantil; pero más vergonzoso aún es que Europa haya tenido que señalar lo que todos ya sabíamos que estaba sucediendo en nuestro país. La Justicia es la base de la democracia, y si no cuidamos y respetamos al poder judicial, estamos haciendo tambalear uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho.