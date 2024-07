Saber latín

Houbo algunhas persoas escépticas que dubidaron da miña capacidade para traducir as Meditationes de Vera Philosophia. Primeiro porque eu era daquela un doutorando en Filosofía mozo e, segundo, porque nunca estudara linguas clásicas na universidade. Consideraban que traducir o manuscrito que a monxa pontevedresa Sor Mª Pereira de Quiroga escribira a finais do século XVI non estaba ao meu alcance.

Tiven moitas dificultades, non o nego, mais o latín e o grego foran a miña gran paixón durante o bacharelato. Ensinoume as miñas primeiras letras en latín Don Luís Tilve no Colexio Estudio da Caeira, en Poio. Descoñecía daquela que aquel profesor de tanta bondade e paciencia, nado en Pontevedra no ano 1935, licenciado en Filosofía e Letras, fora un destacado activista na clandestinidade. Cando crearon unha Fundación co seu nome fiquei pampo: resulta que fora militante socialista desde os anos 60 e o primeiro secretario da Federación de Traballadores do Ensino de Pontevedra. Todo un persoeiro ensinándonos o rosa rosae.

Matriculeime despois no Instituto Sánchez Cantón porque era o único no que se podía estudar grego, unha lingua que me resultou tan feiticeira que cheguei traducir na Selectividade fragmentos da Ilíada sen dicionario. Non ten ningún mérito pois era o que se nos pedía a todos. E, ademais, tiven a sorte de ter como profesora a María Luisa Nóvoa, unha muller entregada coa materia, curmán do pintor Leopoldo Nóvoa e de Cristina Nóvoa, esposa de Xaime Isla Couto, un dos meus guieiros.

Levei anos erguéndome moito antes ca o sol para traducir os textos de latín e grego. Non tanto para obter bos resultados académicos, senón pola simple razón de que me entusiasmaba saber que podía resolver aqueles encrucillados que chegaban do pasado. O latín aprendino co profesor Prudencio Chamorro, un verdadeiro xenio que me ensinou a amar a poesía de Catulo e a reparar na importancia da etimoloxía das palabras.

Nunca lle dixen ao admirado profesor Chamorro que o latín non era para min unha lingua morta porque o cura de Raxó, D. Antonio Fernández (q.e.p.d.), insistiu en que falásemos en latín os sábados pola tarde. Hoxe paréceme incrible!