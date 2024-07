Emblemas: subas y bajas. Cierres…

Qué bueno. O quizás no tanto. Escucho a mi alrededor posturas desiguales ante el mes que se nos va: el poco agraciado julio que hemos pasado. Unos irán en agosto a la playa, a la montaña o al urbano turisteo. Otros al socorrido terraceo, ya sea cerca de su casa o a un lugar más lejano.

Gustavo comienza a trabajar -algo que mucho no le agrada- y se percata de cómo sus días de asueto se le han ido pasando. En Galicia, dice Dolores, siempre se puede seguir buscando todavía fiesta o romería de las que en esta tierra abundan tanto. Añado: los festejos del Apóstol terminan, pero hay por delante 31 días de jarana en la ciudad herculina.

María Pita y Francis Drake, la Batalla Naval y la virgen del Rosario. Un cuarteto que da vida a una fiesta tan marina y submarina. Todo comenzó hace 430 años con la derrota de la Armada Invencible y la toma de A Coruña por un pirata de gran maestría. Una legendaria heroína aglutinó, alentó y dirigió la tropa enemiga, para salvar a la ciudad de su fatídica ruina. Gregorio Rocamonde, su segundo marido, falleció en esa contienda, siendo para ella motivo de doble desconsuelo. Para mantener la honra se casó dos veces de nuevo, tras aquél grito tan épico del asedio de 1589: ‘Quien tenga honor, que me siga’. La conocemos como ‘María’, siendo su apellido entero era ‘Mayor Fernández de la Cámara y Pita’. Como guerrera audaz, Isabel Valcárcel la incluye en su libro «Mujeres de armas tomar» (Algaba, 2005).

Pirotecnia y mucho artificio habrá en los fuegos acuáticos de la Batalla Naval que, hasta 2008, se hacían junto al Castillo de San Antón y Puerta Real. Ahora, entre Riazor y el Orzán, muchos los disfrutarán en un espectáculo difícil de olvidar.

Por esas mismas fechas de 1589, mientras unos luchaban, otros a su patrona se encomendaban, la virgen del Rosario, custodiada por la orden dominicana. De entonces es también -según creencia inmemorial- la idea genial de ocultar los restos del apóstol Santiago en lugar desconocido, a buen recaudo. Fueron ‘redescubiertos’ 145 años más tarde cuando, en tiempos del arzobispo cardenal Miguel Payá, se iniciaron las excavaciones que darían con su paradero. León XIII, con la Bula ‘Deus Omnipotens’, refrendó la autenticidad del contenido del feliz hallazgo en 1884. Lo narra Antón M. Pazos, científico emérito del IEGPS, en su estudio sobre «Las reliquias de Santiago. Documentos fundamentales de la `reinventio´ de 1879» (CSIC-Xunta de Galicia, 2021).

Escéptica se muestra la catedrática de la USC Ofelia Rey. Frente a la oportuna desaparición -y el no menos afortunado descubrimiento- del sarcófago de Santiago y sus discípulos, Teodoro y Atanasio, escribe largamente en su monografía «Los mitos del apóstol Santiago» (Nigra Trea, 2006), poniendo de relieve las creencias y leyendas que ya, desde su martirio en Jerusalén, se dieron en torno a un santo tan milagreiro.

De las fiestas de A Coruña a Santiago regreso. Piso su empedrado suelo del Centro Histórico. Al inicio de la rúa Nova no se puede comprar la prensa desde el cierre, hace casi un año, de su coqueto templete. Tampoco en la rúa do Vilar, en el ‘Ártico’, que está a medio gas. Acostumbrarnos a no hacerlo también tendremos que habituarnos al pasar por el ‘Metropol’, en Dr. Teixeiro. Finaliza el mes y con él ese pequeño local de El Ensanche dejará de ser quiosco ya. Era para los compostelanos otro emblemático lugar.

¿Qué nos queda? ¿Ha perdido la batalla la letra impresa frente a la virtual? Es tema que se mantiene en el candelero. No es una sorpresa. Lamentamos que en mal hora haya comenzado esa rivalidad, tan absurda como funesta, que a veces hace izar alguna bandera, agrandándose así un irracional e innecesario duelo por tanto cierre garrafal.