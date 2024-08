Menú turístico e importacións

O turismo –así está admitido- é fonte de crecemento económico. Non diríamos de riqueza, porque só é para algúns, e só relativa, pero imos admitir, para continuar, que é un modo de xerar certo crecemento económico. Mais sen tratar en xeral das deseconomías que acompañan o turismo e que significan maioritariamente custos sociais pouco visíbeis, si é interesante examinar algún efeito económico derivado do devir diario das actividades turísticas. Un deles é o aumento da necesidade de importar alimentos. En principio, e tamén neses termos xerais mencionados, importar, en si, pode non significar nada, ou se converter nun problema económico. A cadea de necesidade de importar asociada ao turismo comeza no tipo de importacións a realizar. Dise que a gastronomía (querse dicer comida barata) de Galiza é un dos seus máis sólidos atractivos turísticos, sempre falando do masivo. Os visitantes viñan atraídos polo que eles chaman marisco, constituído maioritariamente por moluscos: polbo e bivalvos ou, nos casos de maior gasto, crustáceos. Mais sucede que do atractivo inicial con produtos proprios (mesmo fóra de época) pasouse a cumprimentar os gostos dos turistas pouco informados e un pouco intolerantes que esixen marisco fóra de época e tamén o que se deu en chamar comida de corte internacional que podemos -por brevidade- traducir por rápida/ianqui.

Unha e outra demanda teñen obrigado en primeiro lugar a mudar as cartas de bares e restaurantes, os horarios, os servizos e, por suposto, a demanda de bens alimenticios que non producimos nen forman parte da estrutura industrial propria galega e mesmo española. No caso do marisco non diría nada se aumentara de forma notábel a demanda interior de mexillón, mais inexplicabelmente non constitúe prato en cartas de restaurantes e bares de forma que sexa representativo do nosa produción. Lembremos que somos o primeiro produtor europeo, cunhas taxas de produtividade física únicas. O polbo si cumpre ese papel, mais, esgotadas as posibilidades de seguir proporcionando polbo “da ría” (tanto por imposibilidade física como legal), convertémonos en importadores netos de polbo de calquer procedencia sempre que cumpra os requisitos de equivalencia. Pasamos de ser únicos consumidores de polbo á feira a converter a demanda de polbo en prato estrela en case todos os bares que serven a turistas en boa parte do Estado. A vantaxe económica do asunto é que esa importación pasa en boa parte por Galiza e sérvese desde aquí cunha dupla característica: procede supostamente do noso mar e mais é tratado polos nosos transformadores.

Non obstante, outros cambios e outras importacións non gozan das mesmas vantaxes nen orixinan o mesmo degrau de enlaces económicos no tecido industrial. Se para agradar ao turista nos seus hábitos de orixe se oferecen hamburguesas, provocamos importacións asociadas a esta oferta que non son bens equivalentes, senón substitutivos. A demanda de hamburguesas non incrementou a distribución de carne de vacún preparada para o bocadiño en pan. Non ten influído economicamente de forma significativa na nosa industria alimentaria e, porén, é un elemento alleante de colonización dos menús de comida máis ou menos rápida e barata con marchamo supostamente internacional.