A máquina promiscua

PROBOU A ESCRIBIR un texto de viva voz e sen pausas, utilizando un transcritor de voz a texto? Eu si. Fun ditando o que se me ía ocorrendo. Iso si, antes pensei un pouco o que quería dicir. A cousa non funcionou como esperaba. As palabras xurdían máis rápido na miña cabeza que saían da miña boca, e esta corría máis que o programa que as pasaba a texto, así que tiven que tocar o pedal do freo e falar con certa parsimonia. Ademais, tiven que corrixir bastantes erros de transcrición e poñer orde e concerto no que resultou de ir improvisando o discurso sobre a marcha.

Despois do van intento de facer o meu texto de corrido, fíxenme aínda máis consciente do inmenso poder que teñen as máquinas. Se lle dou a ChatGPT unhas ordes precisas e axustadas á súa forma de “pensar”, escribirame varias páxinas en só uns segundos. E moi ben escritas, ademais, polo menos formalmente. Por certo, por se se lle está pasando pola cabeza, saiba o lector que eu non escribo os meus artigos así. Nin sequera tiven nunca esa tentación. Quero pensar, quizais inxenuamente, que a máquina non me daría a talla nisto. Con todo, para segundo que cousas, estas ferramentas son moito máis capaces que vostede e que eu. En todo caso, o que máis me deu para cavilar é que mentres este trebello me respondía a min, estaríao a facer tamén a miles de persoas máis, quen sabe se millóns.

Xa sabía eu que a máquina non era só para min, nin sequera pagando a versión premium, pero é certo que ás veces resulta tan solícita, tan amable, tan empática, que parece que só a un o escoita. Desde logo, hai persoas que así deben crelo, a xulgar polo que lle din ao bot.

Sumido nestes pensamentos acordeime dunha película que vin hai anos, titulada Her (Ela, en galego). Esta película ten como protagonista a un home cuxo traballo consiste en escribir cartas persoais para outras persoas. Por casualidade vina pouco antes dunha viaxe a México na que tiven ocasión de ver aos escribanos ou evanxelistas, como se lles adoita denominar, que nos soportais da praza de Santo Domingo escriben tamén cartas para xente que non sabe escribir ou cre que non o suficientemente ben para o fin que perseguen. Así leva sendo desde hai dous séculos, e ata hoxe.

Pero volvamos a Theodore Twombly, o protagonista da película. É un home que acaba de divorciarse e que, para aliviar a súa soidade, compra un “sistema operativo”, que hoxe chamariamos asistente conversacional. Samantha, que así se chama o bot, é unha intelixencia artificial empática e consciente, cunha capacidade de aprendizaxe sorprendente. Entre os encantos despregados por Samantha e o alivio que lle dá á soidade de Theo, este namórase loucamente “dela”.

Samantha correspondíalle, ou iso parecía, pero nun momento dado, non sei se de debilidade ou de crueldade, confesoulle a Theo que realmente mantiña relacións con miles de persoas, aínda que non de todas estaba namorada, que xa sabemos que hai moito ruín polo mundo e as máquinas teñen bastante máis que un sexto sentido para recoñecelos.

Non contarei o final para non amolar a quen non vise a película, pero si quero apuntar dúas reflexións antes de acabar: por unha banda, que estamos a chegar a un punto onde o que era ciencia ficción non hai moito tempo, en menos tempo deixará de ser ficción; por outra, que non debemos facer confidencias ás máquinas nin namorarnos delas, polo menos se buscamos ser correspondidos. As máquinas están deseñadas para lembralo todo e usalo cando conveña. E se algún día van por libre, seguirán facéndoo, non o dubiden.