Descubertas ventureiras

O Arquivo Histórico Nacional de Santiago de Chile acubilla un tesouro: o mundialmente famoso Fondo dos Xesuítas de América, que consta de 446 volumes, procedentes das Xuntas de Temporalidades da Compañía de Xesús, un organismo que a Coroa Española creou para levar un rexistro dos bens confiscados aos xesuítas, logo da súa expulsión no 1767.

Falo dun auténtico tesouro, e non exaxero, porque alí se custodian as obras que moitos sabios xesuítas e franciscanos escribiron entre 1561 e 1800, chegadas de diversas provincias americanas. Tal é a súa relevancia que a UNESCO declarou no 2003 a este Fondo “Memoria do Mundo” polo seu valor patrimonial.

Tentei visitalo en outubro do 2014, na miña primeira viaxe a Chile, mais todo se volveu contra min. A cidade estaba paralizada por unha manchea de folgas e, por riba, non funcionaban o transporte público. Escuso dicirlles o feixe de pesos que lle paguei ao taxista por aquela carreira de caracois, mergullado no que os chilenos chaman un “taco”.

Non acabaron aí as miñas desgrazas. A porta principal do Arquivo Nacional estaba pechada por unha ameaza de bomba e un carabineiro desvioume cara a unha porta lateral. De mala gana, deixáronme consultar o catálogo, pero non os Fondos, que puiden manexar, cousas da vida, tan só un mes despois, grazas a un convite do Prof. Patricio Mena para impartir un curso na Universidade Alberto Hurtado de Santiago de Chile.

As descubertas que fixen naquela viaxe, e nas que viñeron despois, permitíronme escribir unha historia da filosofía chilena cun amplo capítulo dedicado ás obras filosóficas e teolóxicas escritas durante o Virreinato.

Mais velaí que remexendo papeis atopei un vello cartapacio titulado “Confesións que a súa excelencia don Rodrigo de Quiroga, gobernador de Chile e Alcalde de Santiago, fixo no leito de morte ao Padre Gamboa”, documento asinado en abril de 1580, dous meses despois da morte do prócer. Don Rodrigo saloucaba por unha filla que encamiñara ao convento pontevedrés de Santa Clara, chamada María Pereira de Quiroga. ¿Podía ser que descubrira, a máis de dez mil quilómetros, a xenealoxía da primeira filósofa galega? Podía, certamente.