Puigdemont, de Houdini a Bilbo Bolsón

MIENTRAS escribo esto, Puigdemont se ha desvanecido en el aire. Es posible que, para cuando ustedes lean este artículo, haya reaparecido en alguna parte. A este lado de la frontera o al otro. En los aledaños del Parlament o almorzando en una gasolinera. Quién sabe. Puede que los logros políticos de Puigdemont sean muy discutibles, pero los literarios y cinematográficos no se los podrá negar nadie. En pleno agosto, con el personal ocupado con los Juegos Olímpicos, ese dolce far niente de sofá, la política catalana ha seguido su curso, que se parece más a una piscina de aguas bravas, y Puigdemont ha interpretado ante una audiencia notable el gran número estival de los espectáculos callejeros, con su materialización en cuerpo tangible (aunque elusivo) bajo el Arc de Triomf de Barcelona.

Para la Puigdemonía este acto, o performance, tiene un valor indiscutible. No se trataba tanto del discurso simbólico, dos veces breve, ante el Arco, tan simbólico también, sino su aparición física y química, que no en holograma (hoy en día, nunca se sabe). A Puigdemont puede que le persigan los mossos, pero le persigue más aún su leyenda. Alcanzar la teatralidad de su primera escapada, fuera o no en el maletero que se cita en las narraciones populares, no era un tema sencillo, y quién sabe qué guionistas han diseñado esta nueva aparición del líder gironí ante sus creyentes, o si el guion en cierto momento cambió. No se puede decir, eso sí, que no fuera esta una aparición anunciada.

La palaba surrealismo, para nada ajena a esas geografías, describe muy bien el momento vivido. Había que ver la desorientación de los comentaristas, a los que se les escapaba una risilla floja, o no tan floja. Mientras se montaba un dispositivo (Jaula, lo llamaron) para capturar al huido o desmaterializado líder, Salvador Illa daba su discurso en el Parlament como si tal cosa, ya con la práctica seguridad de que alcanzaría la investidura, con los votos acordados, y con la ausencia de un Puigdemont que merodeó las instalaciones, pero que no apareció por sorpresa detrás de una máscara de látex en las bancadas, ni se hizo corpóreo en los escaños. Nada por aquí, nada por allá, pareció decir Illa, manejando sus cartas de nuevo prestidigitador, mientras se suponía que los miembros del Parlamento se afanaban no en escuchar al inminente presidente, sino en saber si había noticias de Gurb, digo, de Puigdemont, si llegaban nuevas, si había sido detectado en algún lugar, o en varios a la vez.

Como Puigdemont parece sentir regusto por este toque, también muy francés, a lo Gaston Leroux, no descarto que en el transcurso del día haya habido novedades. La aparición fantasmagórica del expresident resultó literaria, sí, pero tuvo sus ingredientes de aparición divina (con su aquel de martirio, siempre tan necesario para el creyente) y también de magia a lo Houdini, como ya se ha escrito (la comparación estaba cantada, claro).

Para algunos ha sido el último acto mágico de Puigdemont, que, tal vez, ha agotado ya el repertorio de trucos. Para mí, más que de leyenda de mosquetero ubicuo, que salta entre balcones, la acción puigdemonesca tuvo un punto muy tolkeniano. Como Bilbo Bolsón, Puigdemont se colocó el anilló del poder y desapareció. La última palabra que se escucha en el vídeo, casi entre bambalinas (porque todo es teatro al fin), es ‘vamos’, la misma que dicen los deportistas para animarse, aunque aquí sólo fuera por el apremio de la huida. Puigdemont desaparecía, y así se leía, tal cual, en los titulares: “da un discurso y desaparece”. El efecto teatral estaba conseguido.

Más terrenal (o más con los pies en el suelo, si lo prefieren) Illa continúo con lo suyo en el Parlament, envuelto inevitablemente en esa atmósfera surreal que rodeaba la mañana, intentando limitar las cosas a lo tangible y a las leyes de la física. Todo se desplegó en dos narrativas, una real y otra imaginada, mientras los mossos despojaban a los motoristas de sus cascos en los controles, esperando hallar debajo, quizás, a un Puigdemont muerto de risa.