El paseíllo de Puigdemont

CARLES PUIGDEMONT LLEGÓ por su propio pie, rodeado de escasos acompañantes; y España y el mundo vieron cómo se paseaba orgulloso por una calle barcelonesa durante unos minutos, sin que nadie osara impedirle llegar al escenario en el que pronunció un breve discurso de cinco minutos antes de desaparecer como por arte de magia. Es evidente que ese trayecto por una bocacalle discreta era un lugar más que idóneo para detenerlo en caso de haber existido tal voluntad. También podría haber sido apresado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante su entrada en Cataluña. Es cierto que Puigdemont no logró su objetivo principal, que era boicotear la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que tampoco pudo participar en la votación en el Parlament; pero sí disfrutó de un momento estelar en una tarima preparada para su lucimiento, desde la que atacó a la justicia española y a los partidos de la oposición. No mencionó, sin embargo, ni a Pedro Sánchez ni al PSOE, lo que puede interpretarse como una señal de connivencia.

A nivel nacional, lo ocurrido es una tomadura de pelo para los españoles. Incluyo aquí las propias explicaciones del ministro Bolaños, del conseller de Interior, y del director y del comisario jefe de los Mossos. En primer lugar, por el ineficaz despliegue de seguridad y la improductiva operación Jaula que supuestamente se habían organizado para apresar al prófugo, con los costes al erario que ello supone; y que, en realidad, más bien parece haber sido organizada para proteger su entrada y favorecer su huida. A nivel internacional, supone un ridículo total, del que ya se han hecho eco los medios extranjeros, que han calificado el episodio de inverosímil, surrealista, caótico, o revanchista. A ver cómo se solicita ahora a cualquier nación europea que ejecute las órdenes de la justicia española, cuando en nuestro país ni un CNI aparentemente apartado del tema ni los mandos de los Mossos están por la labor. Se debate ahora si la aparición y fuga fueron o no pactadas entre la cúpula de Junts y el Ejecutivo español; esto es, si el teatro del que fuimos testigos fue acordado entre el dos veces fugado de la justicia y el Gobierno de España, como una nueva prebenda hacia Puigdemont a cambio de permitir continuar a Sánchez en el poder.

Independientemente del trasfondo del circo montado, es hora de que también los independentistas catalanes reflexionen sobre lo que realmente supone Puigdemont, cuyo nombre aplaudieron en el Parlament sus compañeros de Junts durante la votación de investidura de Illa. Numerosos ciudadanos españoles, y entre ellos muchos catalanes, podrían preguntarse si acaso estaban aplaudiendo al cobarde que huyó dos veces de la justicia frente a compañeros que, sin abandonar la tierra por la que supuestamente luchaban, sufrieron penas de prisión y períodos entre rejas; si trataban de alabar al prófugo que básicamente vino para dejar en ridículo a los Mossos d’Esquadra por su ineptitud (minando la confianza en el cuerpo y en su estatus de policía judicial); o si jaleaban a aquél cuya función principal semeja ser mantener el actual Gobierno de esa España que tanto desprecian, mientras está siendo ERC la que, habiendo quedado en tercer lugar en los comicios catalanes, consiguió ya más para Cataluña que el propio Puigdemont. Hay quien dice que la trayectoria política del prófugo está acabada al no haber logrado sus objetivos; pero a nadie se le escapa que se guarda el as más importante en la manga, que no es otro que mecer la cuna que cobija a Pedro Sánchez en el poder. Imaginamos que ya estará preparando un nuevo golpe de efecto que, con el beneplácito del propio Sánchez, lo perpetúe en el centro del escenario político catalán, español, e incluso internacional.