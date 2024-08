Ausencias en vacaciones

TODO EL MUNDO DEBERÍA tener derecho a disfrutar de su período vacacional; pero también se sabe que el descanso estival no es igual para todos. Son muchas y muchos los autónomos que no se pueden permitir el lujo de bajar la persiana por vacaciones. Y más numerosos aún los padres y madres con menores, y también con personas mayores en la familia, cuyo tiempo de ocio siempre dependerá de las necesidades y cuidados que nuestros seres queridos demanden de nosotros. Es decir, que la inmensa mayoría de los ciudadanos hacemos depender nuestro derecho a unos días de asueto de las circunstancias en las que estamos inmersos.

Acostumbran a reivindicar nuestros políticos su voluntad de servicio; y nos trasladan que eligen esa ocupación por vocación y debido a un supuesto deseo de ser útiles a la sociedad. Bien, pues es cada vez más obvio que éstas ya no son las razones que mueven a muchos de nuestros representantes políticos, quienes acostumbran a desaparecer cuando llega su momento de descanso, si no lo hacen antes, sin importar las responsabilidades adquiridas ni las necesidades de la ciudadanía. Ellos y ellas sí que bajan la persiana pase lo que pase. No tenemos más que pensar en Mónica García, la madre, médico y ministra que iba a solucionar todos los problemas de la sanidad en España, y lleva meses sin dar la cara ni por la escasez de medios en atención primaria, ni por la situación sanitaria de Ceuta y Melilla, ni por la escasez de ciertos medicamentos. Nuestros médicos siguen ahí, al pie del cañón, pero ella ha aprovechado su nueva condición para tomarse un dilatado descanso a juzgar por el tiempo que lleva sin dar señales de vida, sirviendo una de sus últimas intervenciones para limitarse a culpabilizar a las comunidades autónomas de todos los males que afectan a la sanidad en España.

También está desaparecido el ministro de Transportes Óscar Puente, a pesar del caos ferroviario y los retrasos que están afectando a los trenes Talgo, Avril y Avlo. Fíjense qué silencio guarda el titular de la cartera, jugando al golf según algunas fuentes, mientras turistas y veraneantes ven cómo sus vidas peligran, como ocurrió con el tren Talgo atrapado en un túnel cerca de Chamartín, y cómo en muchos más casos sus planes de viaje se ven alterados por los continuos retrasos. El ministro, conocido por sus recurrentes y polémicas intervenciones en las redes sociales y los medios de comunicación, opta sin embargo por evadir las responsabilidades que son de su competencia. Más sonada aún fue la ausencia en los medios de la ministra de Hacienda María Jesús Montero mientras ERC pactaba con el PSC el cupo catalán como condición para la investidura de Illa; una salida del régimen común que ella había negado repetidas veces. Y, sin dejar Cataluña, el colmo de las desapariciones ha sido la del ministro del Interior Grande-Marlaska antes y durante el paseíllo de Puigdemont por Cataluña, fiando la aplicación de la justicia a los Mossos, cuando la policía autonómica catalana reclamaba la responsabilidad de Interior.

Tampoco ha comparecido públicamente ningún miembro del Ejecutivo ante la grave situación que vive Venezuela tras los comicios celebrados en el país hermano. El Gobierno español se ha limitado a trasladar unos breves mensajes velados y una tímida solicitud de las actas electorales, sin condenar ni los arrestos ni los muertos ocasionados por el régimen de Maduro, y mientras el expresidente Zapatero emula a sus compañeros de partido en el Gobierno y guarda un sospechoso silencio. Nuestros políticos están literalmente de vacaciones. Tienen derecho a ellas; pero todo servidor público que se precie debería saber adaptarse a las circunstancias, como hacen los ciudadanos de a pie, y atender las necesidades que surjan tanto en período laboral como estival.