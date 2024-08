La incomodidad de Trump

DONALD TRUMP se ha pasado varios meses refiriéndose a Joe Biden como un hombre acabado, sin ahorrar adjetivos en las redes y otros lugares donde corren a menudo las aguas turbias, propias de las alcantarillas dialécticas. Pero tanto va el cántaro a la fuente… que Biden decidió renunciar, no sin resistirse, hay que admitirlo, durante algunos días. Llegó Kamala Harris, poco visible en la última legislatura, y esta simple circunstancia (después de todo era la candidata lógica y esperable de los demócratas) ha alterado la vida y la campaña del magnate, que sin duda se las prometía muy felices.

Trump consideraba a Biden un candidato inasumible, cómodo, sin embargo, después del debate televisado. Y a pesar de la poca elegancia de Trump como competidor (no sabe perder y se diría que tampoco sabe ganar), las encuestas lo situaron de inmediato en cabeza. Biden no debía seguir, aunque deseaba demostrarle al republicano que aún podía vencerlo. Y Trump estiró la dialéctica vulgar y pueril, como suele, lo despreció políticamente, casi personalmente, y se jactó de que lo defenestraran. Ahora va diciendo que a Biden le birlaron la vicepresidencia, entre la falsa compasión y la hipocresía.

Lo que sucede es que Biden le hubiera venido mejor como contrincante. Y quizás nunca pensó que el viejo Joe renunciaría, quizás porque el republicano suele confundir la realidad y el deseo (bueno, su deseo), o tal vez pensando que Joe Biden se comportaría como él acostumbra a comportarse. Trump se agarra como una lapa al poder, empezando por su tozuda negativa a reconocer la derrota en las elecciones anteriores, lo que derivó en el vergonzoso y lamentable ataque al Capitolio de algunos de sus seguidores. Nunca pareció disculparse por semejante espectáculo antidemocrático.

Kamala Harris ha desembarcado en la candidatura demócrata, mientras llega la Convención Nacional del partido en Chicago a mediados de agosto, con una fuerza extraordinaria. Rápidamente ha sido confirmada, con práctica unanimidad de los más influyentes miembros del Partido Demócrata, y las donaciones económicas, que se mostraban reticentes con Biden, se dispararon. Harris ha sido una solución urgente, como quien cambia de caballo en medio del curso del río, pero ella no parece conformarse con esa imagen, ni le basta con el reconocimiento de sus colegas. Quiere ganar y sabe que puede hacerlo. Para Trump es una candidata muy incómoda, y las encuestas ya empiezan a reflejar los problemas para el republicano. Y no sólo las encuestas.

Las reacciones de Trump, en mítines y en redes, revelan esa incomodidad creciente. Empezó diciendo que no sabía cuándo Kamala había decidido “volverse negra”, un peldaño más en la dialéctica faltona, ese toque arrogante que le caracteriza desde sus inicios en las contiendas políticas. Luego, la presentó como una radical peligrosa e inútil, algo que se ha acrecentado con el nombramiento de Walz como compañero de ticket de la demócrata (en lugar de Shapiro, demasiado político y ambicioso, leo en The Philadelphia Inquirer). Tim Walz es un antiguo profesor de instituto, al que Trump también ha llamado radical peligroso, o algo parecido. Qué cosas. Estos calificativos revelan una cierta desesperación, y, por supuesto, el gusto de Trump por la distorsión de la realidad (en su favor, por supuesto), con tal de conseguir réditos en la carrera política. Nada extraño a los comportamientos populistas, desde luego. Pero demasiado habitual como estrategia trumpiana como para que una proporción suficiente del electorado se lo trague. Trump descubre ahora que Harris, mujer y negra (sí, negra), puede convertirse en una rival mucho más difícil de lo que quizás imaginaba.

Si es que lo había imaginado. No es que Kamala Harris haya sido una vicepresidenta brillante, es cierto, pero ni siquiera así Trump parece hallarse en una situación confortable. Su estrategia, totalmente diseñada para minar a Biden, no termina de encontrar el camino ante la nueva situación. Me temo que empieza a añorar los titubeos del viejo Joe. Pero el viento ya es otro.