Convén termos a chave da caixa?

O PACTO PSC-ERC que seica deseña un financiamento singular para Catalunya, con ser moi feble pola súa absoluta ausencia de garantías reais, reflicte as tensións que atinxen a todos os territorios suxeitos ao réxime común de financiamento autonómico, no que, como moi ben nos conta o economista galego Xosé Díaz (Autogoberno e sistemas de financiamento. O papel da Nación Galega; Edicións Laiovento, 2023) o Estado recada, infrafinancia cun 50% do IRPF e IVE un 58% dos Impostos especiais-II.EE.- e outras cativas fontes tributarias) e “compensa” vía suposta solidariedade a insuficiencia xerada polo propio sistema estatal.

O vindeiro sábado, 17-A, conmemoramos o 86 aniversario do asasinato pola xustiza militar facciosa de Alexandre Bóveda. Un grande político e patriota, mais para o que aquí nos interesa un grande facendista e fiscalista, como ten observado recentemente o economista galego Xosé Antonio Pena Beiroa. Bóveda defende, xa no 1935, antes de que J.M. Keynes lle dera ao prelo a súa Teoría Xeral (1936) a necesidade dun Banco Público galego como Banco de Estado que fose ferramenta da reactivación produtiva do País, a definición dun imposto único e sintético sobre a renda das persoas físicas que recoñecese un mínimo familiar exento e máis a plena autonomía de Galicia para a xestión, liquidación, exacción e inspección de todos os tributos estatais (agás a renda das alfándegas e aranceis exteriores).

Viaxamos do Alexandre Bóveda de 1936 ao vicepresidente de Galicia, Carlos Mella, de 1983-84 (antes alto funcionario da OCDE e do Goberno do Estado), cando obtén do Consello da Xunta presidido por Fernández Albor a aprobación dun proxecto de reforma do noso Estatuto que nos recoñecese este autogoberno tributario que xa definira Bóveda na altura da súa época. Pensemos nas moi diferentes Galicias do 1935 e do 1983-84 e mesmo as súas carencias infraestruturais e de renda a respecto do noso País arestora. Nin Bóveda no 1935-36, nin Mella no 1983-84 nin o vicepresidente Anxo Quintana no proceso de debate do novo Estatuto (2005-2007) nin a actual líder do BNG, Ana Pontón, dubidaron na conveniencia de recadarmos nos os tributos todos para despois pagarlle ao Estado polos servizos que desenvolve, É dicir, para recuperarmos a chave da nosa caixa. Para recadarmos primeiro e despois, se iso, xa negociaremos.

Cómpre rematarmos esta análise (que foi, é e será recorrente mentres non se alicerzen as bases para resolver o problema) reflectindo os números referidos ao exercicio 2020 do traballo devandito do economista Xosé Díaz. No 2020 a recadación fiscal na Galicia (agás tributos locais) acadou case os 12.000 M€. Segundo as deturpadas contas do Estado a capacidade fiscal da Galicia reducíase a case 5.829 M€ (valor arbitrario desas porcentaxes de IVE, II.EE. e IRPF e doutras fontes menores). Os Fondos estatais para o nivelamento, reequilibrio, “solidariedade” inxectaron na Galicia no 2020 outros 2.115,302 M€, minusvalorando gravemente o efecto do espallamento e avellentamento da nosa poboación. Se sumamos os dous conceptos (participación nos tributos recadados polo Estado e “solidariedade”) ficamos aínda 5.000 M€ por baixo da nosa recadación fiscal. Euskadi, cunha poboación equivalente a un 82,52% da poboación galega, págalle ao Estado pouco máis de 900 M€ polos servizos desenvolvidos no seu territorio.

Que haberíamos pagar de cota ao Estado polos seus servizos? 1100-1150 M€? Até os 5.000 M€ de déficit... u-los demais 3850-3900 M€/ano entre o recadado e o investido? Será mellor vivirmos da xenerosidade do Estado, regulada por leis escritas en chinés? Ou termos a chave da caixa?