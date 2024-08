Algo lixeiro

DISE NOS XORNAIS que agosto é mes de vacacións. Certo. Mais sempre convén precisar, para que a xeneralización non oculte unha parte da realidade, que é mes de vacacións para os que teñen descanso, ben porque entra nas súas posibilidades económicas, físicas ou de simple desexo de facer o que se di que fai a maioría. Pola nosa parte, aproveitando ese suposto descanso, ímonos permitir un comentario dunha tertulia post-xantar de agosto.

Os temas son, como era de esperar, diversos, ou sexa, política, nas súas diversas compoñentes: accións autonómicas, españolas e internacionais a modo de sentenzas benditas polo pensamento que se considera sensato tanto filo-PSOE como pro PP. Debemos ter en conta a idade dos concorrentes, maioritariamente alta. Chegou o momento de monopolizar a conversa sobre o nacionalismo galego (BNG) e a súa responsabilidade sobre case todos os fenómenos que observamos (quedaron excluídos os meteorolóxicos). Opinouse que o BNG ten unha grande cantidade de eivas na súa actuación en política internacional (pobres de nós), en política autonómica e en política española. E debo dicer que non resultei boa polemista nun medio maioritariamente caracterizado polos reproches á forza que segundo se dixo non vale para nada. De feito unha persoa dixo ‘pero, quen vota ao Bloque?’ Para reconstruír o relato debo dicer que non se debía a efluvios do viño, nen a copiosa comida –foi frugal– que produce pesar e malos razoares, senón que, opino, é a manifestación do que primitivamente ten formado parte dun coñecemento pouco racional no constructo do ideario colectivo, é dicer aquilo que fica de pouso da imaxe construída do que é o BNG e sempre traducido ou medido polo seu éxito/fracaso en votos. A imaxe construída é xustamente a que se elabora polos outros contendentes políticos e os seus medios de difusión/propaganda. As mulleres coñecemos ben ese mecanismo: se no século XIX se discutía se tiñamos alma ou eramos seres primitivos, ben sabemos o que é unha imaxe construída polo poder dominante. Evidenciouse que, nen con moitos votos nas últimas eleccións autonómicas, 467.074 votos, é dicer 2/3 dos obtidos polo PP, se salva o desprezo. Parece que o asunto non vai de votos. Case medio millón de votos na mente dalguén que só filtra a realidade pola óptica PP-e/ou partidos españois –sensatos con Felipe González e Aznar de dirixentes– non é homologábel, non acada a denominación de calidade suficiente como para aspirar a confianza de goberno do noso, do proprio, mesmo co direito a se equivocar no empeño. Escoitar como cualificación política que o BNG é debedor do marxismo-leninismo –querían dicer a UPG, pero non distinguían– só pode producir tenrura condescendente cara quen anda pola vida descualificándoo dese xeito. Nen a UPG obedece a esa denominación, nen o BNG, como fronte patriótica é un partido político con definición do seu ideario máis alá do irrenunciábel débito á Patria Galega. Eu tamén esperei que o PSOE fose como dixo sempre, e non se desdixo, un partido republicano e así estamos... Ou un PP de G como partido galeguista, reformista, europeista, ... e así estamos.