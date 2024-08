Musk, ¿este es el genio que esperábamos?

QUE TRUMP haya vuelto a la red social antes conocida como Twitter era quizás algo previsible. Lo ha hecho de la mano del dueño, que siempre da mucha seguridad. Nada mejor para ellos, supongo, dos magnates con ínfulas de filósofos del ‘Todo a cien’. ¿Hemos esperado demasiado de Elon Musk? Creo que sí. Excéntrico, aficionado a las performances un tanto pueriles, el tipo se nos presentó como una especie de genio que venía a revolucionar la conversación global, y, ya puestos, todo lo que estuviera a mano. Se trata de esa gente que, como el propio Trump, te explica el mundo en dos tardes.

Hay que reconocer el impulso innovador de Elon Musk, su deseo de convertirse en el gurú de la nueva tecnología, con sus cohetes, sus satélites, la compra de Twitter, y demás asuntos. Nada que objetar, es su negocio. Pero todo con mucho ruido publicitario, naturalmente. Y con un sobradismo opinativo algo cargante, también del estilo Trump, lo que quizás explique que estos dos tipos estaban más que condenados a entenderse.

Ha sucedido más rápido de lo que cabría pensar. Musk da vía libre a Trump, porque él, dice, está muy en contra de limitar la libertad de expresión, y en esto último no puedo estar más de acuerdo. Claro que una cosa es la libertad de expresión y otra la desinformación, o la tergiversación, o la manipulación deliberada. Hay algunas pequeñas diferencias, corazones. Emplear la gigantesca capacidad de la tecnología para alterar la realidad o para alterar la percepción que los ciudadanos tienen de la realidad es algo reprobable, lo haga Agamenón o su porquero. ¿Puede hacerlo Elon Musk? Desde luego.

¿Podemos opinar los demás que eso descalifica y pone muy en entredicho la neutralidad de la red que dirige, y que la convierte en una herramienta poco útil para el desarrollo de las democracias y para el debate público global? Sin duda, podemos. Y debemos. X no puede ser el lugar del debate planetario. Con lo que estamos viendo, es un lugar partidista, pues su dueño muestra (y al parecer promueve) la agenda política trumpiana, con todo lo que implica. ¿Lo hace porque sabe que las movidas apocalípticas de Trump generan más morbo y más tráfico en la red? Aunque fuera por eso, por el puro negocio, no estaría justificado. Dividir, polarizar, va en contra de los ciudadanos.

Y si es cierto que uno abomina de cualquier forma de censura, y del puritanismo creciente, y de la corrección política capaz de corroer las bases del arte, todo muy aberrante, no es menos cierto que el discurso trumpiano, apoyado ahora a todas luces por el omnipresente Elon Musk (supongo que se cree una autoridad mundial, alguien a quien debemos seguir), supone una merma del espíritu democrático, daña a los Estados Unidos y en general nos conduce a una política vulgar y maniquea, peligrosamente emocional.

La deriva que está tomando la conversación en las redes sociales, y en esta red en particular, resulta preocupante, especialmente por su carácter masivo y por la facilidad para insertar en la sociedad discursos pueriles y divisivos. Musk habló hace poco, en su red, claro, de la inevitabilidad de una guerra civil en el Reino Unido, a raíz de los disturbios en Liverpool, provocados por grupos anti-inmigratorios de extrema derecha, que fueron contestados en diversos lugares del país por otros manifestantes que defienden, y pienso que con razón, que es la inmigración la que precisamente salvará a Europa. He aquí una muestra de esta peligrosa y estúpida deriva demagógica.

Cuando la tecnología cambia nuestras vidas (pasó con la radio, con la televisión, con el tren...) siempre aparecen los que anuncian los enormes peligros que cualquier avance puede suponer. Yo sólo creo en la innovación y abomino de los inmovilistas. Pero quizás todo necesite un tiempo. O quizás, en lo que se refiere a las redes (ya que no van a desaparecer), haya que recomenzar de otro modo. De momento, me temo que Elon Musk no es el nuevo Leonardo que algunos se imaginaban (que ya era, creo, mucho imaginar). Lo veo más como ese tipo que te dice: “sujétame el cubata”.