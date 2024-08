Paseos marítimos como el de Silgar

ESTE AÑO, OBLIGACIONES familiares y laborales me impiden disfrutar y aprovechar mis días de descanso con la misma relajación e intensidad que en años anteriores. Aun así, no me quejo. Sé que no siempre es fácil; que son muchos los que ni siquiera pueden irse de vacaciones; y que tampoco son pocos los que, al igual que yo, hacen malabarismos para combinar sus jornadas de asueto con sus responsabilidades familiares y profesionales. No obstante, ello no impide que unos y otros prestemos la debida atención al modo en que se desarrolla la temporada de ocio y disfrute en los enclaves turísticos que visitamos o frecuentamos. Y claro, en este sentido y en Galicia, el bellísimo y afamado municipio de Sanxenxo siempre es un punto de referencia.

Hablamos de un enclave que, al igual que tantos otros del noroeste peninsular, pronto se verá sobresaturado (incluso más que ahora), debido al denominado “turismo de clima”. Las temperaturas extremas que cada vez se registran con más intensidad y frecuencia en el este y el sur de España, harán que la demanda turística vaya en aumento a lo largo de toda la costa gallega. Esta realidad, fácilmente predecible, nos lleva a dos conclusiones igual de incuestionables. La primera, que las inversiones en nuestro litoral, incluso a nivel de turismo rural y de interior, constituyen una oportunidad única para quien sepa y pueda adelantarse a lo que está por llegar. La segunda, que conviene cuidar y proteger aquello que tenemos, para no cometer el error de tantas otras áreas turísticas españolas que, por falta de previsión, han perdido su prestigio de antaño, y han visto cómo su buen nombre y su cuidada imagen se han degradado de manera irremediable.

En este sentido, mimar la oferta turística de las parroquias interiores es fundamental; al igual que lo es mantener el orden en espacios especialmente transitados por lugareños y visitantes tanto de día como de noche. Hablamos, por ejemplo, de los paseos marítimos y los arenales urbanos. Lo digo porque sorprende ver el contraste entre la permisividad de atuendo de ciertas terrazas y locales, por ejemplo, en el paseo de Silgar de Sanxenxo, con aquellos restaurantes, como La Cala o el Tritón, en los que cuidan a sus clientes con la misma profesionalidad y delicadeza con la que les exigen respeto y decoro en el vestir, al estilo de tantos resorts turísticos internacionales en los que las ordenanzas municipales prohíben y hasta sancionan que incluso los varones recorran sus avenidas principales con el torso desnudo. Y es que semeja injusto e incluso abusivo aceptar que el esmero y el cuidado con los que realizan su labor empresas como Castaño Playas, concesionaria de los chiringuitos y las tumbonas de playas como la de Silgar, se vea eclipsado por quienes, durante la noche, aprovechan los accesos abiertos a la playa para dar rienda suelta a sus propósitos vandálicos, o incluso los utilizan para verter allí sus orines.

Controlar con mayor ahínco el acceso a las playas de paseos marítimos similares al de Sanxenxo con una más amplia y disuasiva presencia de la Policía Local en accesos como los de las bajadas de calles como Luis Vidal Rocha y Luis Rocafort, y sobre todo de la rúa Fuensanta Rodríguez y el concurrido mirador del Marycielo, complementaría el admirable y reconocido esfuerzo realizado por esos alcaldes que, al igual que en el caso de Telmo Martín, trabajan duramente cada día para dignificar los ayuntamientos que representan y gestionan. Porque una cosa es ser laxos y permisivos con ciertos músicos callejeros que de la mañana a la noche perturban con sus melodías repetitivas las conversaciones de las terrazas y el descanso de mayores y niños en sus hogares, y otra es consentir que lo que debería ser un paraíso veraniego se pueda llegar a convertir en una pesadilla.