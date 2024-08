De corpo, ou voz, presente

A CRENZA NA VIDA ETERNA ou na reencarnación está presente en moitas relixións. Iso si, sen probas científicas de que unha cousa ou outra sexan certas. Os antigos exipcios crían na vida despois da morte, pero para iso era necesario preservar o corpo falecido. De aí os sofisticados procedementos de momificación que desenvolveron.

Hasta as mentes máis lúcidas caen ás veces nestas veleidades. Jeremy Bentham foi un brillante filósofo, creador do “utilitarismo”. Dito en termos matemáticos, perdoen a deformación profesional, o utilitarismo defende as decisións e accións que maximizan a integral da felicidade ou pracer nunha sociedade. Foi unha gran persoa e pensador, que defendeu fai máis de dous séculos cuestións polas que, segundo onde e para segundo quen, aínda non podemos dar por sentadas, como a abolición da pena de morte, a igualdade de dereitos entre homes e mulleres ou a liberdade de expresión. Iso si, ao final da súa vida parece que se lle foi un pouco a cachola ao bo de Bentham, e por desexo expreso seu o seu corpo foi momificado polo seu médico persoal. Non creo que o resultado fose do seu agrado, todo sexa dito. A súa cabeza quedou como a do Ecce Homo de Borja, pero en momia. Por certo, quen teña ocasión e interese en velo –cunha cara nova de cera, iso si–, que saiba que está exposto no vestíbulo do moderno centro de estudos do University College de Londres.

Otros artículos de Senén Barro Ameneiro CIFRAS E LETRAS A máquina promiscua Cifras y letras ¡Silencio, se piensa! Cifras e letras Zúmballe o mango

Hoxe en día hai formas menos macabras de seguir presentes despois da morte, aínda que non por resurrección. Algunhas empresas desenvolven aplicacións e servizos para que poidas conservar o perfil dixital dos teus seres queridos cando estes xa non estean. Iso si, de acordo coa lexislación de cada país, o morto tería que autorizalo antes ou polo menos non telo expresamente prohibido. Tamén hai compañías que obteñen en vida testemuños de persoas, realízanlles entrevistas e recollen a súa voz, co obxectivo de poder ofrecer tras a súa morte contidos máis íntimos e singulares aos seus familiares. Fano adestrando modelos de IA con toda esta información, para que estes simulen ao morto en conversacións que poden ser mesmo de viva voz.

Non xulgo a quen use estes clons dixitais para atopar algo de alivio tras a perda dos seus. Si o logran, benvido sexa o remedio. Non é o meu caso, nin creo que o sexa nunca. Os meus pais xa non viven e aínda que penso que me quedaron moitas conversacións pendentes con eles, non vexo que esta sexa a forma de telas nin de achegalos máis ao meu pensamento e á miña vida. Quizais sexa por dedicarme ao campo da intelixencia artificial que renego de segundo que usos e aplicacións das tecnoloxías intelixentes. Xa saben iso de que en casa do ferreiro, coitelo de pau.

Iso si, moito ollo cos listos que pretendan usar un bot para preguntarlle ao morto que lles deixou en herdanza. Xa houbo casos nos que alguén tentou facelo botando man dunha “güija”, así que máis fácil vaille a ser usar un destes papagaios dixitais.