Maduro contra las cuerdas

COMPARECIÓ NICOLÁS MADURO ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que preside una magistrada afín al régimen, supuestamente para testificar sobre la polémica generada en torno a las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. El objetivo era tratar de demostrar que el fraude masivo denunciado por la oposición no había sido tal. Sin embargo, la Comunidad Internacional y las principales organizaciones fiscalizadoras del exterior (la ONU y el Centro Carter incluidos) denuncian la manipulación del proceso y la falta de transparencia en unos comicios que unos anhelaban para alcanzar una transición política que no termina de llegar, y otros para poder perpetuarse en el poder. Gustavo Petro desde Colombia, y Andrés Manuel López Obrador desde México, apelan una y otra vez a la publicación de las actas electorales como paso previo al reconocimiento de una victoria que tanto el régimen como la oposición dan como propia.

Consideran este gesto el único posible para poder verificar si fue Maduro, o Edmundo González, el que obtuvo la victoria legal y definitiva. Pero todo parece indicar que las actas oficiales nunca verán la luz. El propio Diosdado Cabello, lugarteniente de Maduro, lo justifica por no existir en el país la tradición de presentar las actas. Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva, desde Brasil, propone dos vías de salida a la situación actual. Por un lado, un posible Gobierno de coalición. Por otro, la convocatoria de unas nuevas elecciones. Pero oficialismo y oposición rechazan la iniciativa. Lo cierto es que esto podría sentar un peligroso precedente, pues abriría la puerta a ir de votación en votación hasta que las partes en discordia se diesen por satisfechas. Y claro, en este caso, sin duda sería el régimen de Maduro el que no pondría fin al ciclo electoral hasta que los números le fuesen favorables; y más teniendo a su favor y controlada a nivel estatal toda la logística técnica e institucional de las votaciones.

Entretanto, son muchos los que creen que la negativa del autócrata a mostrar las actas electorales que acabarían con la polémica se debe a dos motivos. En primer lugar, a la obviedad de que el proceso electoral estuvo viciado desde el principio. Y esas actas que no terminan de publicarse demostrarían no sólo la victoria de la alianza opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sino también el cúmulo de ilegalidades a la hora de planificar, ejecutar y fiscalizar todo el proceso electoral. Ello supondría el hundimiento definitivo del actual presidente, que entonces tendría que enfrentarse al rechazo sin paliativos incluso de sus más cercanos aliados del exterior. En segundo lugar, cabe plantearse si acaso Maduro y sus colaboradores más cercanos no están tratando de demorar todo lo posible la resolución del conflicto a fin de ganar tiempo para buscar una salida ventajosa del Gobierno y del país.

En este sentido, la propia María Corina Machado trata de impulsar una transición democrática y negociada, e incluso le ofrece al regidor venezolano y a su círculo de confianza salvoconductos, garantías y hasta incentivos si acceden a abandonar el poder que ahora ya sólo pueden mantener a base de fraude, represión y censura incluso de las redes sociales y las plataformas de comunicación. También se ha filtrado que Brasil, Colombia y México estarían asimismo tratando de impulsar esa transición gubernamental tanto con el Ejecutivo venezolano, como con la oposición. Por su parte, Panamá propone cumbres postelectorales, y se ofrece incluso a dar asilo político al presidente Maduro y a sus familiares si con ello se logra reconducir la situación política en el país caribeño. Todo ello demuestra que Maduro está cada vez más aislado y contra las cuerdas.