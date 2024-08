En el tiempo de la fobia

LAS PROTESTAS sobre el comportamiento de algún tipo de turismo que viene a las periferias no son nuevas. Ha sucedido recientemente en Galicia, pero evidentemente habrá muchos más casos, y ya se sabe que cada uno habla de la feria según le va en ella. Yo, que soy un habitual de lugares maravillosos e inigualables de esta tierra, como la Costa da Morte, no dejo de comprobar comportamientos cívicos y convivencias armónicas entre locales y foráneos. Y así desde hace más de treinta años. Como decía El Gallo, “hay gente pa tó”, eso es lo que pasa. Generalizar siempre es injusto.

Tampoco voy a apoyar esa falsa idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, desde luego que no. Y menos, mucho menos, que son los jóvenes los que no se comportan con la educación y el respeto que existía antaño, porque tampoco es cierto. Demasiado fácil eso de culpar siempre a los jóvenes.

Ahora bien: la hostelería es un trabajo duro (como tantos otros, dirán ustedes), y quizás la dificultad para encontrar trabajadores del sector, como camareros (lo que parece una tendencia en los últimos años), se explique precisamente por esa dureza. No intento decir más que lo que digo. Cuando uno trabaja debe dar lo mejor de sí mismo, desde luego, pero es importante recordar que el hecho de pagar por un servicio no nos da derecho a una exigencia desmesurada, no digo ya maleducada, simplemente porque “yo soy el que pago”. El turismo, que se ha convertido también en un tema candente, debe ejercerse dentro del respeto mutuo, como cualquier actividad humana, por otra parte. El visitante debe ser tratado con profesionalidad, lo cual incluye amabilidad y esmero, corrección, al menos, pero también los turistas deben comportarse igualmente con respeto y consideración. Y no sólo hacia el medioambiente, como se nos insiste, con razón, sino con sus semejantes, sí, con los trabajadores, que no son menos que ellos. Aunque quizás a algunos se lo parezca.

En un mundo cada vez más llevado a los extremos, las fobias parecen haberse generalizado. El problema está en creer que uno posee siempre la verdad absoluta, o incluso que la verdad absoluta existe. Hay que aprender a admitir que uno puede equivocarse, y no pasa nada. Claro que el espíritu humano busca ampararse en la masa y en el grupo, sentirse apoyado por otros semejantes que piensan cosas semejantes y dan esos likes de confirmación. Las redes (hay que volver a hablar de las redes, me temo) ejemplifican bien ese gusto por el reconocimiento tribal, tantas veces desde el anonimato (es más fácil expresar las fobias así, sobre todo si se hace con malos modos).

¿Somos así? ¿Más propensos a expresar el disgusto y el odio que a buscar consensos y acuerdos? Pues si la política es un espejo de la sociedad… En fin. Como ya he manifestado muchas veces, estoy en contra de la censura y, en general, de la limitación de la libertad de expresión, algo que, desde la corrección política obsesiva, no deja de coartar, por ejemplo, las manifestaciones artísticas. Es impropio de sociedades maduras. Pero también te preguntas cómo es posible que haya personas que sistemáticamente busquen el insulto o desarrollen sentimientos de fobia (le acaba de pasar a la waterpolista Paula Leitón, que, afortunadamente, respondió que le gustaba muchísimo su cuerpo. O sea, aplicando con inteligencia el dicho popular: ‘Ladran, luego cabalgamos’). Lo importante de Leitón es su éxito deportivo y lo demás no hace al caso. Así de simple.

Es posible, ya digo, que vivamos unos tiempos crueles en los que las fobias y los odios se hayan exacerbado. Parece que no sólo en las redes, sino incluso en lo que aún queda del mundo real. Llevar las cosas al extremo es una mala idea. Creerse en posesión de toda la verdad, también. Pero cada día vemos en la vida pública ejemplos de todas esas peligrosas tendencias. Es verdad que, como decía Clint Eastwood en El novato, “las opiniones son como los culos: todos tenemos uno”. Lo importante es no olvidar que ni tu opinión ni tu culo es siempre mejor que las opiniones y los culos de los demás.