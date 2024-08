Un secreto desvelado

É UN DATO COÑECIDO que Pedro de Valdivia tivo ao seu servizo durante tres anos a un mociño mapuche chamado Lautaro que, logo de fuxir, rebelaríase contra o conquistador de Chile empregando as tácticas militares que aprendera durante o cativerio. Poucas crónicas falan, en cambio, da fermosa princesa mapuche chamada Rayén (Flor) que estivo ao servizo do capitán galego Rodrigo de Quiroga ata pouco antes de casar con dona Inés Suárez, outrora amante de Valdivia.

A marcha de Rayén pasou completamente desapercibida en Santiago e ningún dos españois maliciou que houbera entre ela e Rodrigo ningunha relación sentimental. Inés Suárez converteuse na señora da casa e levou con ela ao seu propio servizo, incluída unha ama de chaves, tamén mapuche, que atendía os seus desexos sen ter que expresalos.

É demasiada casualidade que na mesma época na que Rayén abandona o fogar de Rodrigo de Quiroga, 1548 ou comezos de 1549, apareza no convento das clarisas de Pontevedra unha moza procedente de Santiago de Nueva Extremadura, capital dos Reinos de Chile, chamada Flor de Quiroga. Tiven nas mans o documento acreditativo, gardado celosamente polas monxas pontevedresas, porque malia teren pasados case cincocentos anos, aquel documento escrito nun precioso español do século XVI, desvelaba importantes segredos.

O primeiro que Flor sentiu dores de parto estando sentada á sombra dunha pereira no xardín do convento e aquela mesma noite do outono de 1549 deu a luz unha meniña á que bautizaron como María Pereira de Quiroga, nome da primeira filósofa galega. De primeiras supuxen que Pereira era o apelido do pai, pero logo dei en pensar que ben podería agochar o nome do seu proxenitor, por que non, o alcalde e gobernador Rodrigo de Quiroga, benfeitor do convento, e que “Pereira” podería ser un apelido de comenencia, escollido pola circunstancia aludida de que a meniña avisase da súa chegada estando a nai embaixo dunha pereira.

En segundo lugar, Flor podería ser Rayén (tradución do nome en lingua mapuche), e o seu apelido “de Quiroga”, indicar os lazos dunha relación amorosa encuberta. Son hipóteses miñas ás que cheguei atando cabos, mais cadran perfectamente.