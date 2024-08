A grande actualidade de Alexandre Bóveda

OUTRAVOLTA CELEBRAMOS este 17-A o aniversario do asasinato xudicial de Alexandre Bóveda e desta vez cómpre anotarmos a presenza nos actos de homenaxe e lembranza do presidente do Parlamento de Galicia, do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, do alcalde de Poio e do conselleiro de Lingua e Cultura, todos eles políticos do PPdeG, Indubidábelmente esta presenza é un bo aceno, porque o implícito recoñecemento da Galicia Mártir, da enxurrada unilateral de morte e represión que seguiu ao 18 de xullo de 1936 na nosa Galicia non pode agocharse e ten un significado potente. Moito máis nestes tempos de odio do extremismo españolista a respecto da nosa lingua, cultura, personalidade nacional e autogoberno.

Porén, a grande actualidade do pensamento e da acción política de Alexandre Bóveda esixe da dereita do PP unha definición a respecto de dous ámbitos moi diferentes. Unha definición até de agora inexistente, cando non contraria aos elementos fulcrais do pensamento e do exemplo de Bóveda.

Alexandre acreditaba na Galicia como nación de seu, merecente da súa liberdade política e, xa que logo, do seu autogoberno. E construíu doutrina abonda para alicerzar o seu acaído financiamento, como contamos a semana pasada nestas páxinas (https://www.elcorreogallego.es/opinion/2024/08/13/conven-termos-chave-da-caixa-106935751.html). Nese senso defendeu que Galicia non dependese do cheque anual da suposta –e falsa– solidariedade do Estado, senón que se financiase a medio da xestión, liquidación, recadación e inspección dos tributos todos. Propugnou, ademais, unha imposición directa única e progresiva que desprazara aos impostos indirectos da cerna do sistema fiscal e unha Banca Pública galega como instrumento de política financeira do Poder Galego que garantise o desenvolvemento económico, anticipándose ás políticas socialdemócratas e keynesianas da Europa da posguerra. Para alén disto foi o primeiro director xeral da Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra, que integraría Caixanova, canda Caixa Ourense e Caixavigo, no 2000-2001, entidade na que demostrou, na escala local e comarcal, a vixencia da súa doutrina financeiro-bancaria como instrumento para o desenvolvemento empresarial do territorio.

Semella que nin Rueda nin o PPdeG partillan esta tan actual doutrina a respecto do autogoberno, da recadación fiscal íntegra por parte da Xunta e da Banca Pública galega como motor de desenvolvemento. Velaí a necesidade de afondarmos no Bóveda economista, fiscalista e facendista.

Mais Bóveda tamén apela neste 2024 ás gravísimas insuficiencias da política estatal de memoria democrática, que aínda non garantiu nin a restitución que suporía a declaración de nulidade dos xuizos do aparello xudicial do réxime de facto franquista nin, nomeadamente, a reparación económica que cómpre aboarlle aos descendentes das persoas expoliadas económicamente despois de 1936, ao xeito que fixeron as autoridades alemás e italianas despois de 1945. Porque, como a case todas as familias represaliadas, a familia de Alexandre Bóveda lle perseguiu o sinalamento público e a penuria económica. No caso do deputado republicano Pepe Miñones (1900-1936), tamén asasinado xudicialmente, embargóuselle a súa empresa Electra Popular Gallega para enfrontar a multa que lle foi imposta ao seu propietario polo consello de guerra que o condenou. Empresa ésta que lle sería adxudicada ao franquista Pedro Barrié de la Maza, que construiría FENOSA sobre a mesma.

O pensamento e a memoria de Alexandre Bóveda son moi actuais. Mais esixen medidas políticas, lexislativas e mesmo xudiciais moi concretas que non son conciliábeis co programa e cosmovisión da actual Xunta.