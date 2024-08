Harris se la juega en agosto

EL COMIENZO de la convención demócrata en Chicago, en pleno mes de agosto, nos puede resultar algo extraño en estas latitudes. Incluso es posible que no le prestemos demasiada atención. Pero deberíamos hacerlo. Allí es mucho lo que se juega. Y no sólo para Harris que, a pesar de haber sido vicepresidenta (poco visible, para qué engañarnos), aterriza en la brutal campaña electoral norteamericana como alguien que necesita ganar no sólo la aceptación popular, sino la aceptación de una parte de su propio partido.

Pero como ya escribimos aquí recientemente, basta con ver la creciente preocupación de Donald Trump, su lenguaje deslenguado, sus mensajes faltones, para comprobar que Harris se ha convertido ya en un enemigo notable para el magnate. Aunque la desprecie, en el fondo, la teme. Y, por si fuera poco, el adiós de Biden ha terminado por descolocarlo. Trump se enfrenta a un nuevo escenario. Tiene que armar una nueva campaña, y aunque su nivel de análisis político suele ser superficial, está claro que esta vez va a tener que emplearse a fondo. Y no sólo con las descalificaciones.

Harris es pues la candidata improbable, pero es mujer y es negra (aunque Trump diga, en su tono habitual, que no sabe cuándo se volvió negra), y tiene además algunos elementos curriculares y biográficos que la convierten en una rival profundamente incómoda para el republicano. Pero, en fin, él continúa con su búsqueda del voto directo, que descree, dice, de agendas ocultas y también de las explícitas, que se dirige a cada votante haciéndole creer que contacta con él directamente y que se preocupa por lo suyo, de manera poco menos que personal, porque la suya es una misión salvadora y patriótica. De salvadores de la patria nos libre Dios, habría que insistir aquí.

Trump representa la riqueza, al menos la suya, pero sabemos que los millonarios no hacen necesariamente más millonarios, si es que esa es la idea. Vean, por ejemplo, el reparto actual de la renta en el mundo. La desigualdad no ha dejado de crecer, a menudo hasta límites obscenos. Hay un alto porcentaje de norteamericanos que vive en la precariedad, ese otro lado que suele soslayarse al hablar de una sociedad triunfadora. Las cuestiones referidas a la presencia poco menos que ingobernable de las armas de fuego, o a las dificultades para obtener una atención médica digna para una parte muy significativa de la población, son algunas de las preguntas que deberían contestarse en la campaña política norteamericana. Pero algunos prefieren repetir sin cesar términos más grandilocuentes y demagógicos, como lo de volver a hacer grande a América de nuevo. Grande, ¿para quién?

Tiene gracia que Trump se siga presentando como un elemento ajeno al sistema político, periférico, casi revolucionario, y rompedor. Eso, desde su posición económica y desde su ideario conservador, que pone en entredicho los resultados electorales cuando no le favorecen. Es el retorcimiento del lenguaje (o mejor, la manipulación de la realidad mediante el lenguaje) lo que convierte en votantes del republicano a personas que, objetivamente, no deberían serlo. Harris tiene a su favor la ausencia de un techo electoral que Trump parece haber alcanzado. La alianza del magnate con Musk, o lo que sea eso, no creo que vaya a mejorar mucho las cosas. Pero esto no quiere decir que Kamala Harris no se enfrente a un escenario difícil, incluso lastrado por algunas contradicciones y por la influencia de grupos de presión.

Por tanto, la convención demócrata tendrá que hilar muy fino, si quiere que su candidata, novedosa y no suficientemente conocida aún, derrote a Trump. No podrá obviar las políticas de dignidad para con los desfavorecidos, como la lucha por ampliar la atención sanitaria, y deberá desmontar (será algo arduo, me temo) la interpretación simplista sobre la inmigración, donde Trump coincide con uno de los mantras globales de la ultraderecha. Por no hablar de la grave situación bélica (guerras en Ucrania y Oriente Próximo), sobre lo que Harris tendrá algo que decir. O sea: debería tener algo que decir.