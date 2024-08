Viajar: ¿dónde está el justo medio?

VEÍA LOS PROLEGÓMENOS y posterior lanzamiento del ansiado globo y, en medio de tanta expectación –no exenta de exagerada emoción– pensaba en ese viajero medieval que, a través de un ayudante (o algo semejante) hizo posible que volara uno en Betanzos.

El tal personaje del medievo no es otro que Marco Polo, el mercader más famoso del occidente europeo. La verdad, yo mucho no me lo creo, pero le ponen tanto entusiasmo al contarlo que negárselo resulta casi un feo. Ahora que caigo, no sé si llamarle viajero o aventurero. Turista o peregrino lo descarto. Todos se mueven y van de parte a parte buscando –eso dicen– placer, descanso y sosiego. Pero, insisto: tampoco esto me creo. Tan falso parece que un comerciante, conocedor de mil secretos orientales, ejerciera influencia alguna en el modo de celebrar las fiestas del Finisterre, como que en nuestros días muchos quieran desplazarse para disfrutar del silencio. Tan acostumbrados estamos –o potencian que lo estemos– al vil ruido y estruendo que apenas sabemos vivir sin vernos envueltos en medio de ellos, aunque, confesémoslo, más de uno gritaríamos a los cuatro vientos: ¡qué más quisiéramos que disfrutar de lo que es ya un misterio: la ausencia de jaleo!

Hace ahora 700 años que Marco Polo fue enterrado en su Venecia natal. No sé si ahí lo van a celebrar porque ya se sabe que, aunque son muy de festejar (entre carnavales y festivales) para muchas bromas no están. Resulta curiosa la coincidencia: la ciudad que comenzó a notar que se le iba de las manos, a la deriva, tanta afluencia masiva de gentes admiradoras de su arte y su encanto, fue cuna y sepultura de tan singular y enigmático hombre errante.

Prende la mecha, se enciende el fuego y sube en vistoso vuelo el aerostato de papel en el oscuro cielo gallego. De igual modo, expresado en sentido figurado pero cierto, comenzó el alzamiento de voces que clamaban contra el modelo de turisteo que se fue implantando en las costumbres de todo tipo de personas ansiosas de desconectar de su entorno y su diario ajetreo. En poco tiempo se fue avivando la llama ante este malestar. Lo que antes era un bien preciado y con ilusión esperado, se fue convirtiendo en todo un problema.

Algunos aun tarareamos aquella canción de los payasos de la tele: “El viajar es un placer, que nos suele suceder. /En el auto de papá nos iremos a pasear. / Vamos de paseo pipipi / en un auto feo pipipi/ pero no me importa pipipi/ porque llevo torta pipipi”. Descabellada letra, como no podía ser de otra manera, para hacernos reír a mandíbula batiente en las tardes de mediados de los setenta y parte de los ochenta. Fíjense en el enlace de los tres verbos: viajar, placer, pasear. Esas eran las principales motivaciones que llevaban a muchos padres de familia a veranear. Se apretaban el cinturón durante el año para poder salir a airearse –con la familia a cuestas– a sitios que pocas veces distaban de una hora de trayecto por una carretera nacional. Daba igual escaparse a la montaña o al mar; cualquier elección era un acierto y motivo de contento fuese cual fuese el destino final.

Hoy, surcar las aguas o cruzar el cielo –aunque solo sea durante 20 minutos como el globo betanceiro– es un dilema. No es tanto por el precio como por otros desagradables inconvenientes que conlleva: masificación, contaminación, desazón. Del grato paseo pasamos al tedioso deambular sin fundamento ni gracejo. Del sano hábito de cambiar de aires pasamos a la desventura de casi asfixiarnos al tropezarnos en los mismos lugares. Del relax de unos días de asueto pasamos a estresar incluso a los hosteleros y camareros.

Hago votos para que quienes aún con entrega y paciencia velan para hacer agradables las visitas a parajes naturales, monumentos o museos, ante la avalancha de huestes que irrumpe cual Atila y con su caballo al frente sembrando el caos y la muerte de tan loables deseos de vivir en paz, tranquila y serenamente, conserven el buen talante.