Espejos, espejitos, espejismos

A MENUDO escucho que la vanidad es propia de los artistas, e incluso hay algunos que lo confirman. “No puedes ser artista sin ego y vanidad”, he leído o escuchado algunas veces. Pero creo que esa creencia se debe, más bien a un equívoco. Lo que quieren decir es que no puedes ser artista si no tienes confianza en tu arte, si no crees en ti, si no te sobrepones a las malas críticas. Y, bien mirado, ni siquiera eso es cierto. Conozco fontaneros, conductores, albañiles, camareros, agricultores… que están mucho más seguros de sí mismos que algunos artistas, o considerados como tales: a fin de cuentas, hay que tener arte para todo. Pero ustedes saben a lo que me refiero.

Claro que todos nos hemos encontrado con narcisos por el camino, y a veces en cantidades notables. Siempre aparece el narciso de los narcisos, el que lleva el espejito (metafórico, que es mucho más dañino) a todas partes, y luego está la mezcla entre narcisismo y egotismo, y egoísmo, claro, con sus componentes, ya más burlescos, de cuñadismo (a veces, incluso involuntario, porque hay un cuñadismo estructural, tradicional o de rancio abolengo, y otro fabricado para adaptarse con eficacia al momento familiar). Siempre está, en efecto, esa necesidad de dejar claro que uno sabe de algo, o aparenta saberlo.

Que las redes sociales sirvan de escaparate a todo el mundo, si así lo desea, debería haber saturado nuestra tasa de narcisismo, pues hoy cualquiera puede abrirse una ventana, aunque sea minúscula, y decir a los cuatro vientos sus cosas, interesen o no, mostrar sus cualidades, las tenga o no, e incluso la mariscada del chiringuito de playa. Será por espejos. La cosa se nos ha ido un poco de madre, pero, en fin, se veía venir. El narciso digital no es ni mejor ni peor que el de la barra del bar, pero quizás tiene más alcance.

Y en este punto nos topamos con la política. ¿Han concluido algunos políticos que es mejor asimilar su discurso a estas técnicas de ventriloquía para llegar al corazón, o incluso a otras vísceras, de los votantes? En teoría la política consiste en hablar de lo que interesa a los demás, no de uno mismo. Y, sin embargo, vivimos la época de los argumentos ‘ad hominem’. Poco importa lo que se propone, lo que importa es ningunear a quien lo dice. De la misma manera que el narciso pone por delante su efigie reflejada en el espejo, y la utiliza como soporte principal de su verdad, también sabe que su éxito depende de romper el espejo en el que se refleja el otro. Y por eso asistimos a este peligroso juego de egos revueltos.

Quizás a esto se refieren algunos cuando dicen que la política es un espejismo. Demasiado espejo, sí. El liderazgo bebe de esos mismos conceptos y, lo que podría entenderse en el contexto de una satrapía (culto a la personalidad, y cosas así), se traslada incluso a las democracias, donde cada vez más vemos liderazgos engolados, dependientes de las técnicas publicitarias, de la manipulación del lenguaje o de la construcción de la imagen personal. ¿No ha utilizado Trump todas esas técnicas, una y otra vez, contra sus adversarios, sin proponer nada que no sea un conjunto de eslóganes banales, cuando no directamente surrealistas, para la galería?

Vivimos tiempos de política emocional, pero poco emocionante. Hay una extraña frialdad en todo ese narcisismo que deriva de inmediato en desconsideración. Gente que no aceptará una derrota, gente que no tolerará no ganar, porque quién ha de ganar, si no ellos. Gente que asume que su verdad es la única verdad. Hasta el punto de negar la ciencia, de ejercer un peligroso narcisismo anticientífico que nunca hubieras creído que un líder político del siglo XXI podría apoyar. Hoy es muy necesario criticar a dictadores de izquierda y de derecha que ponen en grave peligro la vida de las personas y sienten morbosa adición por el poder, que a veces es un veneno. Sin duda. Pero existen liderazgos vestidos de demócratas que predican en contra de las democracias, cortoplacistas que siguen sin entender el mundo de hoy: que ejercen el monocultivo del poder y esperan la cosecha.