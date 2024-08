De la turismofobia a los fodechinchos

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA depende, y mucho, del turismo. Es ésta una realidad que hoy día no podemos ni negar ni alterar mientras no se desarrollen sectores económicos alternativos que, al menos, reduzcan dicha dependencia. Por eso sorprende que el turismo se esté convirtiendo en el nuevo detonante de división de nuestra sociedad, como ya lo hacían las posiciones ideológicas contrapuestas, o, más recientemente, las interpretaciones discordantes sobre la inmigración. Hay quienes, desde una posición privilegiada, rechazan al turista para desconcierto e incluso desesperación de los que, por otro lado, dependen económicamente del visitante. De hecho, se está estigmatizando al turista nacional y extranjero hasta extremos inconcebibles. Esto ocurre dentro y fuera de la Península. También en Galicia, donde incluso este verano se ha hecho viral el concepto de “fodechincho”, término extendido ahora como epíteto despectivo hacia el turista, y que en origen aludía a aquellos visitantes, en su mayoría madrileños, que acostumbraban a agotar en las lonjas de las zonas costeras de Galicia los sabrosos jureles o “xurelos pequenos”, también conocidos como “chinchos”.

Es cierto que hay turistas nacionales y extranjeros que desprecian o no respetan nuestros parajes, que adoptan actitudes exigentes e incluso abusivas, o que demuestran comportamientos incívicos en la calle, en los establecimientos, y hasta en nuestros más preciados entornos naturales. Sin embargo, considero peligroso generalizar. Lo digo tras haber vivido más de una década en Sevilla, residir en la actualidad en Santiago de Compostela, y pasar mis períodos vacacionales en Sanxenxo; tres localidades turísticas por excelencia. Por eso insisto y doy fe de que no es justo ni oportuno ni juzgar ni tomar la parte por el todo; esto es, realizar generalizaciones a la hora de valorar el comportamiento del variado abanico de visitantes que dan de comer a tantos negocios y a tantas familias en nuestro país. Y si algún local o establecimiento se puede permitir económicamente cerrar sus puertas al que viene de fuera durante el puente con mayor afluencia de visitantes en Galicia, o incluso disuadir la entrada de turistas, no debemos olvidar que la inmensa mayoría de los dueños y trabajadores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de muchas zonas de interior y de costa apenas logran subsistir todo el año con las ganancias obtenidas durante el período estival.

La ciudadanía puede y debe quejarse y rebelarse ante comportamientos impropios o abusivos tanto por parte del visitante, como de los autóctonos; pero de ahí a instigar, popularizar o fomentar el rechazo al turista, semeja un discurso vacuo, provinciano y presuntuoso que sólo se pueden permitir ciertos privilegiados cuyo sustento tienen asegurado por otras vías. Por ello también nuestros políticos deberían evitar alinearse con ciertos discursos populistas; y optar, al contrario, por buscar nuevas fórmulas que ayuden a gestionar de forma eficiente y realista la oferta turística. Esto implica mejorar el transporte (ya hemos visto el caos ferroviario de este verano); racionalizar la oferta de alojamientos; y mejorar la seguridad de nuestras calles y la vigilancia de nuestros parajes. Estas y otras medidas redundarán en la calidad de la oferta turística, así como en beneficio tanto del visitante como del lugareño; evitando esos otros males que, como la “turismofobia”, resultan inconcebibles en pleno siglo XXI. Recordemos que no sólo hay “fodechinchos” llegados de la meseta, pues todos hemos visto cómo también ciertos ciudadanos gallegos no respetan ni preservan nuestro entorno; e incluso a algunos, cuando viajan y se relacionan, hasta les molesta la lengua en la que decidimos expresarnos, ya sea en gallego o en castellano.