Bloqueo de escritor

POR ALGUNA PODEROSA RAZÓN, de la que no soy consciente, mi cerebro se quedó en blanco y luego tuvo la ocurrencia de escribir en lenguaje figurado. No paró hasta que se dio por vencido. Lo bueno, si acaso, es que este artículo no tiene ni principio ni fin necesarios y cualquier orden que se siga en su lectura será igualmente bueno o malo. Les confieso además que es sincero.

Me gustaría poner el dedo en la llaga, pero sin meter la pata.

Me gustaría que si algún día tiro la toalla alguien se agache a recogérmela.

Si voy a tomar cartas en un asunto, mejor tener un as en la manga.

Me gusta ir al grano, cortar por lo sano y no andarme por las ramas.

Soy más de poner manos a la obra que los pies en polvorosa.

No me interesa ser un pez gordo si no voy a caber en la pecera o puedo morder el anzuelo.

Me da igual que esté medio lleno o medio vacío, el caso es no ahogarme en un vaso de agua.

Mejor estar al pie del cañón que en la cuerda floja.

Me gustaría que me lavaran el cerebro, pero solo de las estupideces que he oído.

Además, ante tanto cantante, mejor hacer oídos sordos.

No quiero ni matar dos pájaros de un tiro ni que este me salga por la culata.

No soy de irme a freír espárragos ni de echar leña al fuego, aun cuando tenga la sartén por el mango y ganas de darle la vuelta a la tortilla.

No quiero pasar revista ni página.

A veces uno echa chispas cuando se pone las pilas.

Prefiero dar la cara que la espalda, aunque sea haciendo de tripas corazón.

No quiero tener los pies en el suelo si tengo que andar con pies de plomo y hasta así corro el riesgo de no dar pie con bola.

Igual me da ir a pie juntillas que al pie de la letra, pero me gusta más ir a mi bola.

No quiero ni que pases de largo ni que me lleves por delante.

Tampoco quiero poner el grito en el cielo por ver las estrellas.

Me gustaría que nadie estuviese como una cabra ni como un cencerro, y menos como el cencerro de una cabra.

Ni quiero romper el hielo ni estar en el ojo del huracán.

Soy de los que cogen el toro por los cuernos si tengo la mosca detrás de la oreja o le veo las orejas al lobo, sobre todo si es un lobo con piel de cordero.

Prefiero ser un cero a la izquierda o que me pongan los puntos sobre las íes a que me monten un número, aunque después hagan borrón y cuenta nueva.

Mejor pasar hambre que morder el polvo o comerse el coco.

A veces hay que tener algunos pelos en la lengua para no estar en boca de todos.

Me gustaría seguir sacándole punta al teclado, pero otra vez me he quedado en blanco, quizás por pasar la noche igual.

Hasta septiembre, en caso de que EL CORREO GALLEGO siga contando conmigo después de esto.