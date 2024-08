La difícil cuestión migratoria

AYER CUESTIONÁBAMOS AQUÍ actitudes de rechazo hacia el turista que se están propagando por España, y que han conseguido dividir una vez más a la sociedad. Pues bien, al igual que la “turismofobia”, la cuestión migratoria está fracturando nuestro país de forma alarmante. Este verano el buen tiempo está propiciando nuevas y masivas llegadas de inmigrantes a nuestras costas. También hemos visto cómo el presidente del Gobierno tardó en aceptar la reunión que le solicitaba con urgencia el presidente canario, cuya Comunidad se veía desbordada por la presión migratoria mientras Sánchez disfrutaba de encuentros con el nuevo presidente catalán Salvador Illa, y hasta con el expresidente Zapatero. Ahora el jefe del Ejecutivo viajará a África, al tiempo que persiste el desconcierto en diferentes localidades españolas, incluso gallegas, ante la súbita y poco planificada llegada de inmigrantes. Se habla de dar cientos de millones a los países emisores para que frenen las salidas y fiscalicen sus fronteras. Pero de inversiones concretas que ayuden al desarrollo en esos países, de estudios de necesidades aquí que favorezcan una inmigración ordenada, y de creación de oportunidades reales allí, nada se dice.

La inmigración semeja dividir a quienes priorizan su dimensión humanitaria frente a aquellos que ven al migrante como una potencial amenaza económica e incluso social. Se trata, sin embargo, de un fenómeno tan antiguo como la humanidad, que debería unirnos, y nunca enfrentarnos ni llevarnos a adoptar discursos superficiales que no atienden a la complejidad de un tema que afecta a seres humanos, y que en un mundo cosmopolita y globalizado como el nuestro debería estar, al menos, en vías de solución. La inmigración puede ser la respuesta a muchos de los problemas que afectan al Continente europeo en general, y a España y a Galicia en particular, como el envejecimiento poblacional o la baja tasa de natalidad. La inmigración también enriquece la cultura, la oferta culinaria, e incluso la economía de los países y las comunidades de recepción. Todos deseamos poder disfrutar una oferta cultural y gastronómica variada, asistir en nuestra ciudad a un espectáculo asociado a un país o a una cultura alternativa, y, sobre todo, ser capaces de cubrir aquellos puestos de trabajo que se quedan sin ocupar por falta de mano de obra, pese al alto índice de desempleo que sufrimos, sobre todo entre los jóvenes. Muchos incluso deseamos que nuestros hijos se eduquen en valores como la diversidad y la tolerancia. Por eso opino que no debemos renunciar a estos y otros beneficios que, sin duda, puede proporcionarnos el migrante.

El inmigrante a su vez debe tener asistencia para lograr su integración y el desarrollo de su potencial humano y profesional. No es suficiente alimentarlo y alojarlo. Habrá de planificarse tanto su llegada como su estancia. Por eso los ciudadanos se sorprenden cuando los políticos sólo transmiten las cifras del envío de inmigrantes a determinadas ciudades o pueblos de España, sin ninguna explicación sobre los servicios económicos, sociales e incluso sanitarios que habrán de recibir los recién llegados. Nuestros representantes se echan la culpa unos a otros por la falta de previsión y planificación, e incluso por no ser capaces de coordinar los controles y la condición sanitaria de los inmigrantes (en pleno brote de Mpox o viruela del mono), la previsión del tiempo de estancia, o sus perspectivas de futuro. Es esta imprecisión la que dificulta la coexistencia y la integración, a la vez que supone un desprecio tanto para el inmigrante, como hacia los habitantes de los pueblos y ciudades de acogida. Aun así, el debate sobre la cuestión migratoria no debería polarizar a la sociedad, sino hacernos reflexionar sobre su urgencia y complejidad.