Kamala reina en Chicago

KAMALA HARRIS no sólo se ha convertido en la candidata del Partido Demócrata para las próximas elecciones en los Estados Unidos, sino que es la nueva reina. Se necesitaba algo contundente, supongo, para devolver la esperanza. Kamala ha crecido en apenas unas pocas semanas como pocos candidatos en la historia, se ha aupado a un trono, al menos, mediático, ha sido rodeada de entusiasmo por los suyos en una operación creíble, lo que demuestra que está bien diseñada, pero también que ha de contener mucha verdad. El marketing falso, la propaganda de bisutería, acaba notándose.

Ya sé que es política, que es una campaña electoral, que todo tiene sus ritos, su liturgia, sus ropajes, sus afeites, sus asesores, sus analistas y sus arúspices, que leen sin cesar las vísceras de las aves. Sabemos eso, evidentemente. Todo es un gran aparato, un engranaje de colosales dimensiones, sí, pero, a pesar de esa idea de que una convención política tiene mucho de espectáculo, de que un alto porcentaje de los estadounidenses ven la realidad a través de las pantallas (¿y quién no en el mundo de hoy?, me pregunto), algo me dice que Kamala y los suyos han logrado transmitir credibilidad y fuerza, obviando lo artificioso del proceso. Tiene que haber verdad aquí, porque la euforia sonaba natural, incluso contagiosa. Y porque hubo mucha risa.

Imagino que esto es lo que más preocupa a Trump. La alegría de los rivales. Esa sensación de que por fin se están divirtiendo. El disfrute de la victoria anticipada, que flotaba sobre los mítines trumpianos, parece haberse evaporado, y lo grave es que no parece haber un antídoto claro en las filas republicanas a tanto entusiasmo post Biden y a tanta risa de Kamala Harris. Es difícil sacudirse esta incomodidad cuando has hecho de tu discurso habitual un memorial de agravios y descalificaciones, cuando el gesto torcido, el mensaje hosco y la mirada apocalíptica se han utilizado sistemáticamente como recursos de campaña, sólo aderezados con vacuas propuestas de escaso significado, eslóganes mayormente pueriles y otras herramientas de comunicación basadas en la mala leche y en el mal humor.

Y aquí podemos asistir, tal vez, a un gran cambio de largo recorrido. A la pérdida del enfermizo prestigio del ‘cuanto peor, mejor’, que tanto se practica en la política contemporánea. Al hartazgo del discurso amargo, divisivo, condimentado si es necesario de una realidad recreada, o falseada, ad hoc, para aprovechar el impacto de todas las olas del odio en todas las playas de nuestras vidas, y todo el desaliento de los insatisfechos, deseosos de encontrar, como una aparición en lo más alto de las escaleras del Capitolio, un mesías sobrado y sin complejos, un salvador capaz de arreglar el país en dos tardes.

Trump tiene las de perder ante la alegría. Este es, creo, el mayor acierto de los asesores de campaña de Kamala Harris. Como quien dice: “nos vamos a divertir”. O bien (en realidad, creo que con su risa es justo lo que está diciendo) “mirad cómo una mujer negra, elegida in extremis, disputa las elecciones, con grandes posibilidades de éxito, al señor de las altas torres”.

La amargura de Trump, quejumbroso y airado (como el día en que perdió las elecciones anteriores), frustrado quizás por la rápida coronación de esta candidata tan improbable como súbitamente celebrada, no deja de repartir dividendos electorales para Harris. La euforia demócrata, la risa, la alegría, siembra desconcierto no tanto en los republicanos como en el propio Trump, cabeza absoluta de cartel, por mucho que un Kennedy haya llegado para echarle una mano. Nada es ya lo que parecía. Muchos quieren ver al Trump arrogante, el de las verdades absolutas, ante la nueva música. Y aunque Kamala tendrá que hablar y proponer mucho más sobre temas insoslayables, como la guerra en Gaza, y dar entrevistas, más allá de la euforia de los mítines, lo cierto es que ha sabido reinar en la noche de Chicago. Y ha demostrado que la alegría y la risa no deben estar ausentes en tiempos de oscuridad, ni deben perecer bajo el lenguaje de hierro y la siembra del odio.