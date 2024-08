Harris con Obama, pero sin programa

TARDÓ BARACK OBAMA en darle su apoyo explícito a Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 5 de noviembre en Estados Unidos. No creo que haya sido tanto por el hecho de que fuese su propia mujer, Michelle Obama, la deseada por muchos demócratas para ocupar el puesto, cuanto porque el expresidente sabía que a su formación no le resultaría fácil defender una opción con la que pocos contaban hasta la renuncia irremediable de Joe Biden. Incluso ahora, y pese a la desorientación temporal que aparenta mostrar el equipo de Donald Trump, son muchos los grupos de poder e influencia que encuentran difícil justificar cómo, la que ahora se postula para presidir el país, estuvo meses defendiendo la idoneidad incluso cognitiva de quien finalmente terminó por reconocer la necesidad de cederle el testigo a la misma mujer a la que había anulado y ninguneado durante su polémico mandato. A ello debemos añadir el hecho de que la candidata demócrata, pese a sus declaraciones a favor de un alto el fuego en la Franja de Gaza, no es capaz de criticar abiertamente el apoyo militar y armamentístico de su país a Israel, ni abanderar un proceso de paz realista.

Las manifestaciones y críticas surgidas en torno a la Convención Nacional Demócrata celebrada en Chicago son prueba de ello. Y es que el hecho de que el cónclave haya tenido lugar en una de las ciudades con mayor presencia de la comunidad palestina constituyó un riesgo tan inevitable como asumido de antemano por el ticket Harris-Walz. No sé si “lo mejor de sí mismo” que dice haberle entregado Biden a EE.UU. será suficiente para convencer a esas minorías y grupos sociales de los que depende ahora el éxito de Harris. Mujeres, jóvenes, hispanos, independientes, musulmanes, afroamericanos, etc., atesoran hoy día el poder de decisión presidencial. Grupos de ascendencia árabe e islámica ya han mostrado su rechazo a Harris. Y los hispanos se han visto eclipsados durante toda la Convención. Sólo aumentó su ilusión la minoría sudasiática y, sobre todo, la afroamericana, con la presencia estelar de Barack y Michelle Obama, y de la propia Oprah Winfrey.

Pero para conquistar La Casa Blanca se necesita algo más que imagen. La retórica facilona y a veces populista de Kamala Harris y Tim Walz habrá de concretarse en iniciativas programáticas detalladas. De lo contrario, terminará sucumbiendo ante las propuestas fuertes, decididas y hasta arriesgadas de Donald Trump. Y es que el optimismo que trata de proyectar Walz, su capacidad como profesor de instituto para motivar, y sus virtudes como entrenador de fútbol americano para insuflar fuerza y sentido de equipo, habrán de evidenciarse en hechos y medidas concretas. Dice estar “listo para pasar página” y “no volver atrás”. Bien; pero falta saber cómo lo hará. Los “derechos laborales”, la “sanidad para todos”, el “acceso a la vivienda”, o la “libertad para elegir”, constituyen palabras bellas. Pero ni él ni Harris han dicho cómo lo van a propiciar.

La polarización social se ha vuelto a acentuar en EE.UU. durante las dos últimas décadas. Pero, a la hora de la verdad, también allí son las “ideas fuerza” las que terminan por inclinar la balanza, pasando el “buenismo” a un segundo plano. Las cifras se impondrán a las letras. Por eso habrá que ver si es la visión “catastrofista” de Trump (y su programa para remediarla), o la campaña de la “alegría” de Harris (todavía carente de iniciativas concretas), la que logra encandilar al electorado. La “seguridad” del primero se mide a la “libertad” de la segunda, en un binomio semejante al de “orden” frente a “democracia”. No sé cuánto durará la fascinación demócrata. Pero estoy seguro de que el Partido Republicano trabajará para que esa esperanza se vaya evaporando.