Novas sobre Pereira

NO ANO 1989 realicei a miña primeira estadía longa en París baixo a supervisión de Paul Ricoeur. Por consello seu, seguín un curso do profesor François Marcel, da Universidade de París X-Nanterre, director do Laboratorio de Fenomenoloxía, dedicado ás leccións de Husserl de 1907.

Tamén me escribiu unha carta de presentación para entregarlla en man á profesora Françoise Dastur, da Universidade de París I-Sorbona. Fun con tempo e, antes de entrar, merquei algún libro na Librairie Philosophique de Vrin e na de Presses Universitaires de France, que se atopaban unha a carón da outra na Praza de Sorbona.

Otros artículos de Marcelino Agís Villaverde AO SUR Un secreto desvelado AO SUR Un conquistador galego AL SUR Descubertas ventureiras

A Sorbona pareceume un verdadeiro labirinto e dei unha chea de voltas para atopar o despacho da Dra. Dastur. Tantas que, nunha destas, pasei diante da porta do Centre Cartésienne. Petei e abriume un investigador da miña idade, único habitante naquela ampla sala ateigada de libros vellos e poeirentos. Resultou ser un doutorando italiano, chamado Domenico, que facía a tese sobre as fontes filosóficas de Descartes.

Quedei con el para tomar un café nunha das terrazas do Barrio Latino e simpatizamos axiña. Casara facía tres anos cunha fermosa mociña, experta en numismática romana, e convideino a el e a súa esposa a cear no apartamento no que viviamos a miña dona e mais eu no Colexio de España, no corazón da Cidade Universitaria.

Foi nesta cea, gorentando unha botella de viño francés, cando lle preguntei se coñecía a obra dunha filósofa española de finais do século XVI chamada Pereira de Quiroga titulada Meditationes de Vera Philosophia. Fíxose un gran silencio e Domenico fitoume como querendo descubrir no fondo dos meus ollos de onde sacara a información. Logo duns incómodos segundos, o meu novo amigo pasouse ao italiano e soltou unha arenga sobre a reverencia intelectual que os franceses senten por Descartes.

Negou que puidera existir unha obra anterior as Meditacións Metafísicas de Descartes denominada Meditacións. E a cea rematou precipitadamente. Non había que ser Sherlock Holmes para intuír que Domenico sabía algo sobre a obra de Pereira. Mais ¿como sacarllo?