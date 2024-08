Qué es el miedo

EN EL PRIMER MUNDO el miedo puede estar en no encontrar sal en el supermercado, o un bote de mayonesa. También nos preocupa que los restaurantes estén atestados en domingo, y no digamos en primera línea de playa. Son miedos consuetudinarios, soslayables, que como mucho dependen de los distribuidores de alimentos, de los transportes, de la presión turística del verano, de los horarios más relajados que nos impiden llegar a tiempo a los sitios, porque las verdaderas vacaciones consisten precisamente en no tener horarios. No sé, esas cosas. Son miedos de primer mundo, no diré miedos de ricos, de acuerdo, pero llevaderos, nada que nos pueda matar.

Ya sé que existen miedos más globales, que pueden crecer en todas partes. Miedo a la enfermedad, a la soledad, al abandono. En realidad, algunos de esos miedos son más propios de las sociedades desarrolladas, donde se ha perdido tal vez el sentimiento de comunidad, donde la deshumanización ha crecido como una mala hierba, donde quizás se teme al otro simplemente porque es el otro, y así. No quiero generalizar, pero hay miedos muy de rascacielos y grandes avenidas, claro está: el progreso nos asegura investigación y acceso a la medicina (en algunos lugares del mundo, eso sí, a precios inalcanzables), pero no evita que se apoderen de nosotros otros males, por mucho que nos movamos entre coches de lujo y luces de neón.

El miedo es una herramienta poderosa, quizá la más poderosa. Con el miedo se domina a la gente. Es verdad que puede servir para prevenir males mayores, pero, sobre todo en nuestras sociedades modernas, el miedo es una construcción, un diseño, la siembra de un temor colectivo que casi nadie pone en cuestión, y que va creciendo, porque algunos lo van alimentando, hasta que triunfa y alcanza su objetivo: amedrentar, modificar la percepción de la realidad de una gran cantidad de personas, lograr que piensen en consecuencia, e incluso que voten en consecuencia. El miedo guarda la viña, pero también nos obliga a vivir a la contra, a convertirnos en vigilantes perpetuos.

Recuerden lo que sucedió en la pandemia. El papel higiénico desapareció de los lineales de los supermercados antes que ninguna otra cosa. Se me ocurre alguna broma al respecto, relacionada con el miedo, pero demasiado escatológica. La verdad es que es un terror muy del primer mundo. Ni siquiera la comida nos preocupó entonces tanto como el papel higiénico. De ahí, quizás, que hayamos convertido en terror cosas que, en otros lugares, causarían risa.

Una de las obsesiones del mundo desarrollado es asegurarlo todo, como si eso fuera posible. Sin duda, hay gente que cree en la seguridad total, y la exige. No acepta la casualidad, ni el azar, que parecen ’cosas de pobres. La incertidumbre, quizás menos en la Bolsa, no es algo negociable. No si se puede pagar lo suficiente para reducirla a cero (o eso es lo que piensan algunos). Tal vez por esa razón han proliferado las alarmas de todo tipo, que inundan los espacios publicitarios de la televisión. Ya se acabó aquello de dejar abierta la casa al salir, como hacían en los pueblos (donde quizás éramos más pobres). Ahora, más que nunca, mi casa es mi castillo. Pero, del mismo modo, algunos estados vigilan a sus ciudadanos con cámaras de reconocimiento facial. El miedo se extiende entonces como forma de vida. La libertad se construye sobre el terror al otro. Sobre la alarma sistemática.

Qué decir entonces del miedo a que te bombardeen. A que destruyan tu casa (con alarma o sin ella, poco importa), a que el cielo se pueble de drones mortíferos o de enjambres de misiles que vuelan hacia cuerpos que ayer soñaban con el futuro. ¿Les han preguntado a las víctimas de las guerras en marcha por el miedo, que existe para ellos desde el amanecer hasta el ocaso? ¿O se supone que han de tenerlo amortizado, siquiera por tanta exposición a la costumbre del mal? Deberíamos pensarlo cada vez que falte nuestro vino favorito en los lineales del supermercado. O cuando nos atrape ese miedo cerval a quedarnos sin papel higiénico para el resto de nuestras vidas.