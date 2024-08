De mal en peor

EN ESTE MOMENTO, por lo que hace a la política todo es posible. Desde que no pase nada hasta que todo se derrumbe. Quien se atreva a ser más preciso en la previsión miente o delira.

El gobierno español, se sabe, tiene unos apoyos parlamentarios justos y, además, entre ellos, y con el carácter de imprescindible, está el partido de Puigdemont, que se ha vuelto un personaje descabellado, del que se puede esperar cualquier cosa menos una razonable.

Tanto él como su partido señalan como objetivo de su actuación inmediata la conquista de una posición hegemónica en el nacionalismo político catalán, con desprecio para la supervivencia de ERC, cuyos últimos resultados electorales tampoco es que le den sosiego. Junts aspira a ser el partido nacionalista único y excluyente.

Y en esa batalla, tan llena de prisas como de extrapolaciones, no es razonable esperar razón. Es como un trampantojo, trampa o ilusión que busca el engaño. Y de un protagonista como este, desquiciado, no ha de sorprender ninguna actitud o acto que no tenga más objetivo que la desestabilización de todo su entorno.

Junts, en este momento, pretende hacerle tambalear las bases, en Cataluña, a ERC y al gobierno de Illa. Sólo ahí, entre los escombros de su propio país, puede guardar sueños de resurrección Puigdemont. Y a eso andan: a hacer escombro.

¿Qué pretenderá hacer con respecto al gobierno español? ¿Desestabilizarlo, también? ¿Retirarle su apoyo parlamentario y dejar a Sánchez a los pies de los caballos? No sé si pensarán que eso les iría bien, aunque lo dudo. Hasta puede ser que ni siquiera piensen.

Desde luego, la convocatoria inmediata de un congreso de partido, con todo lo roto ensalzado, no puede ser para darse un tiempo de recogimiento y meditación. Todo lo contrario: servirá de proclama para un prietas las filas. Y colocado el personal en formación y actitud de combate, a ver, díganme, qué es lo que se puede esperar que suceda en las políticas catalana y española en los próximos meses.

Hasta ahora solo se atreven a hablar de ello los tertulianos, pero ya se sabe que hablan por hablar. Ni ellos ni muchos más tenemos la cosa clara. Y si hay alguien que sí la tenga, sólo por no sofocarse, se la calla. ¡Que Dios nos pille confesados!

Y por si todo eso fuera poco, va Oriol Junqueras y pierde la cabeza, añadiéndole a ERC un enemigo interior que no sé si será aún más desestabilizador que el exterior. Cuando uno quiere serlo todo, Oriol, es posible que se quede en nada.