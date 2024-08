Medo ao medo sobre a cuestión catalá

EN PLENO MES DE AGOSTO con festas patronais, maternais, parroquiais, romarías, festivais da canción, do orneo e do sensentido, acompañado todo de certa frustración sentida por aqueles que teñen que traballar, sen as denominadas vacacións/descanso, vanse producindo novas no devir das relacións políticas que suceden de forma paseniña mais constante: a investidura do presidente Illa, o acordo sobre financiamento catalán que ha derivar nunha obrigada reforma do sistema de financiamento autonómico, as escaladas do xenocidio do pobo palestino, as eleccións en Venezuela, o cambio de candidato demócrata nos USA coa chegada dunha candidata con posiblidades, así como o reforzo de Trump cun Kennedy. Outros sucesos son elevados á categoría de escándalo dependendo da ubicación ideolóxica do medio difusor que vai desde considerar caso universal de corrupción as contas do irmán do presidente, pasando a outra modalidade, pretensamente de maior substancia que deseña o futuro negro como o meu apelido, da financiación autonómica en España, á desaparición da solidariedade interterritorial, para rematar finalmente no anuncio da quebra do Estado e da Constitución pola suposta desaparición da caixa única da Seguridade Social. En resumo: senón hai causa para ter medo seméntase unha boa presa del con novas alarmantes, non importa se falsas ou medias verdades, e a vivir!... namentres se poida...

Da leitura do acordo PSOE-ERC anterior ás eleccións non podemos máis que admirar a maneira de se producir: dous gobernos, un autonómico e outro do estado, acordan resolver mediante diálogo o conflito político existente. Asinaron que “o recoñecemento da lexitimidade de todas as posicións políticas democráticas, dos direitos e garantías das persoas que as defenden, así como do compromiso co ordenamento xurídico estatal, internacional en materia de direitos humanos, civís e políticos” e tamén que un elemento esencial de resolución do conflito existente consiste en que Cataluña dispoña dos recursos necesarios para asegurar os direitos, a cohesión social e a prosperidade dos seus habitantes. Despois das eleccións autonómicas chegouse a un outro acordo, neste caso de investidura do candidato do PSC, Salvador Illa, que alonga o de novembro do ano pasado e que no apartado de recursos contempla que Cataluña recade, xestione, liquide e inspeccione o 100% dos tributos pagados alí comezando polo IRPF en 2025. Esta saída do réxime común do sistema de financiamento autonómico implica que o Estado, dunha vez, leve a cabo a reforma dun sistema cuxa obriga de telo feito rematou en 2014, sen sequera ter comezado máis que con análises no marco especulativo.

O medo sementado é de tal calibre que xera máis medo cuxa orixe, atávica, está case sempre apoiada en postulados político/ideolóxicos inimigos dos cambios. Así mesmo, emprender ou idear cambios dinámicos exixe un esforzo que socialmente costa remover. E, finalmente, pode agochar certa situación dun privilexio que se dexesa manter. En Galiza non imos tirar máis que beneficios se a recadación dos impostos se entrega á Facenda Galega. Outra cousa é que tamén exista temor, e non se queira recoñecer, á falta de capacidade de xestión de tal encomenda...