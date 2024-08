Una nueva relación entre iguales

LLEGÓ EL LABORISTA Keir Starmer al Gobierno británico declarando su deseo de volver a “conectar al Reino Unido con el mundo, comenzando por nuestros amigos y vecinos europeos”. Lo afirmó desde el palacio de Blenheim, en el condado de Oxfordshire, el pasado 18 de julio, en el transcurso de la cuarta reunión de la Comunidad Política Europea (CPE). Allí los principales líderes del Viejo Continente hablaron de cooperación mutua, de valores compartidos, de principios comunes y de desafíos simultáneos, incluidas las amenazas híbridas que han ido surgiendo estos últimos lustros. El ministro de Exteriores británico David Lammy aprovechó para recordar la necesidad de lograr entre todos un “crecimiento sostenible”, aprovechando las oportunidades que ofrecen las energías limpias y la innovación industrial. Esta cooperación empresarial y económica abarca materias como la seguridad y la defensa. Tanto Londres como Bruselas conocen la idoneidad de una colaboración también en materia de inteligencia, incluso para hacer frente a fenómenos como la inmigración y las mafias que controlan la trata de seres humanos y el tráfico de personas. De ahí el nuevo Mando británico de Seguridad Fronteriza recién creado por el Ejecutivo laborista, que aspira a establecer vínculos de confianza e intercambio de estrategias con la UE. Así lo expuso Keir Starmer en su reciente reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. El jueves se comprometieron a trabajar para acabar con las “bandas criminales que operan a ambos lados del canal de La Mancha”.

En este deseo de hacer frente a la crisis migratoria y a la inmigración irregular, Starmer coincide también con el canciller alemán Olaf Scholz, con quien se reunió el miércoles en Berlín. Con el socialdemócrata germano, con quien comparte familia política, aprobó una “declaración conjunta” que aspira a “reforzar y profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países”. Es una pena que España y Pedro Sánchez no estuviesen en la agenda de esta gira europea del ‘premier’, pues los retos que puso sobre el tapete Starmer también son decisivos para el devenir de nuestro país. Esperemos que el jefe del Ejecutivo británico no se olvide de nuestro presidente, con quien también tiene afinidad política e ideológica, de forma que intereses relevantes para España, como el acuerdo sobre Gibraltar, o un tratado de intercambio de estudiantes y trabajadores esenciales, se puedan hacer realidad cuanto antes con el visto bueno de la Comisión Europea.

Estos permisos de estudios o empleo, al menos a los menores de 30 años como proponen otros socios europeos, contribuirían no sólo al progreso económico y comercial, sino también al desarrollo tecnológico, cultural y científico tanto británico como europeo. Sea como fuere, debemos entender este breve pero intenso viaje de Starmer a Alemania y a Francia como el inicio de una nueva etapa en las relaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales entre Reino Unido y la UE. Ello no implica una marcha atrás en el Brexit. El ‘premier’ británico, que se opuso abiertamente en su momento a la salida de Reino Unido de la UE, señala ahora que no se plantea el regreso al mercado único europeo ni a su espacio aduanero común, pese a la difícil situación económica que vive el país, y a que ha anunciado una subida generalizada de impuestos y duros recortes en el gasto público. Con todo, será en 2025 cuando se abra el plazo de revisión del acuerdo de salida. Quizá para entonces las relaciones se hayan intensificado todavía más. De momento, es bueno saber que Londres y Bruselas coinciden también en su firme apoyo a Ucrania frente a Rusia, en el derecho de Israel a defenderse, y en la necesidad de propiciar un Estado Palestino en convivencia pacífica con el israelí.