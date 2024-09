Odio en las redes y amor en Mercadona

HAY UN MOMENTO en el que las redes producen hastío, incluso a los nativos digitales, o como se diga, y hay una necesidad de volver a lo real/real. Estamos saturados de virtualidad, por no hablar del algoritmo insoportable, que cree saber tanto sobre nosotros y nuestros gustos, y que por eso cae tan mal a la gente. Necesitamos la aventura de la vida, no el lado predecible de la tecnología que quiere solucionarnos las compras y también emparejarnos para el amor. No gasto Tinder, pero me alegra que el personal se esté pasando de pronto al amor/Mercadona. Ignoro si esto se extenderá a todos los supermercados, pero creo que ya lo estarán pensando. No todas las ciudades tienen lugares paradisiacos, playas de ensueño, bosques encantados, pero sí tienen decenas de supermercados, lo cual facilita mucho las cosas.

Para olvidar los precios de los alimentos, un beso y una flor. Los supermercados, dicho sea sin ofender, ofrecen un escenario lo suficientemente neutro y previsible como para que brille en él la rara luz de lo inesperado. Por ejemplo, en esa soledad ártica de los congelados, el amor será como el fulgor de un faro entre los hielos. Puede que no encuentres tu yogur favorito después de merodear durante minutos (hemos experimentado ese vértigo), pero eso sería una minucia, una frustración de segunda, si a cambio hallas un amante pasajero que surca la angostura de los lineales. Pronto habrá gente que acuda allí no a comprar la cena, como solía, sino a buscar el amor de su vida. El cambio es sustancial, pero tal vez los supermercados pierdan negocio. Siempre podrás decir: nos enamoramos una tarde de lluvia junto al pan de molde. Estas cosas se recordarán para siempre.

El Mercadona ‘dating’ será imitado y quizás morirá de éxito. Como todo lo que mueve multitudes. Se parece a una quedada rebelde, una vuelta a la realidad más banal, pero más verdadera, en plan tomarle el pelo a la virtualidad excesiva. Hartos de emoticonos, el personal adolescente se adentra en Mercadona con una piña invertida, o con ese entrechocar de carros que, dicen, es el mensaje en clave de quien busca el amor. Carros de fuego.

Hay varias explicaciones en torno al origen de esta nueva moda, efímera, ya digo, o mucho me equivoco, pues en algunos supermercados ha acudido más personal a la procura del amor esquivo que en las avalanchas de los centros comerciales el primer día de rebajas, que tienen algo de salida de un maratón. Esto ha generado momentos de cierta dificultad, como es sabido, pero, como decían a menudo en mi pueblo, en el amor también es importante la organización, sobre todo si implica a mucha gente. Todo se andará, si no se extingue la broma, o la rebelión contra el algoritmo. Quizás todo quede en una rareza de verano. O quizás se generalice esta nueva costumbre urbana, este ‘dating’ entre la soja y las barritas energéticas, esta excursión al súper que promete mucho más que el automatismo gris de las compras del día.

Ahora que el derecho a la desconexión digital se extiende por el planeta (Australia acaba de aprobar una legislación al respecto), se abre una gran oportunidad para el amor de supermercado. El cabreo que inunda las redes (Elon Musk no deja de abrir frentes surrealistas con su gestión de X), la sensación de que el odio ha encontrado un cauce ideal en los territorios virtuales, y también la diseminación sin freno de falsedades y medias verdades, quizás nos mueva a estos actos de curiosa rebeldía contemporánea.

Alguien ha pensado (empezando por la cómica Vivy Lin, que habla de ‘la hora (¿punta?) de la compra de los solteros’) que el amor puede ser más auténtico en ese momento tan poco solemne de bajar al pan, o a la frutería, en esa supuesta banalidad de lo doméstico, mucho más que en las complejidades tecnológicas o en los emparejamientos algorítmicos. Quizás nos movemos ya a la búsqueda de lo tangible y observable, al encuentro de los cuerpos y las almas en los escenarios más cercanos, donde llevan alarma los perfumes, pero no los corazones. Y tal vez por eso pueden robarse.